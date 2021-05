Khởi tố 2 bị can giúp người Trung Quốc vượt biên ở lại TP.HCM

Hai người Việt vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vì giúp các nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở lại TP.

Ngày 7/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cù (21 tuổi, quê Cao Bằng) và Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Hai người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn cách ly được lực lượng chức năng tìm thấy hôm 4/5. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Cù từ Cao Bằng vào TP.HCM để xin việc làm. Nghi phạm này quen biết và thường xuyên liên lạc với một người Trung Quốc tên thường gọi là Minh.

Từ ngày 26-28/3, Minh đề nghị Cù đón và sắp xếp chỗ ở cho anh ta và 2 nhóm người Trung Quốc với tiền công là 200.000 đồng/người/ngày.

Đến ngày 26/4, Công an quận Tân Phú kiểm tra hành chính, phát hiện những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đơn vị này sau đó bắt giữ Cù và bàn giao nhóm người cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trường hợp của Thanh là được một bạn tù tên Trọng liên lạc, nhờ Thanh đón và lo chỗ ở cho 13 người Trung Quốc. Tối 27/3, Thanh đón nhóm người này và chở họ về một quán karaoke ở quận 7 để tá túc.

Sáng hôm sau, Thanh đón nhóm này về phòng trọ của mình. Chiều cùng ngày, nhóm người Trung Quốc đến công viên gần cầu Rạch Ông, quận 7, thì bị cảnh sát phát hiện.

Theo cảnh sát, Trọng đã chuyển số tiền 10,5 triệu đồng cho Thanh. Thanh dùng hơn 3 triệu đồng để mua đồ ăn, thức uống cho nhóm người Trung Quốc và hưởng lợi số tiền còn lại.