Khởi tố 18 người trong đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Thành lên mạng mua mã nguồn game rồi thuê người cùng phát triển, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ năm 2019.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, ở quận Cầu Giấy) cùng 9 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc.

Liên quan tới đường dây này, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 nghi phạm khác về các tội Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: M.C.

Rạng sáng 18/8, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) và Hoàng Văn Trọng (17 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ), rồi đưa về trụ sở để làm việc.

Công an xác định 2 thanh niên này liên quan tới đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game mua bán điểm, đổi thưởng do Nguyễn Minh Thành cầm đầu. Đây là chuyên án do Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, điều tra.

Từ lời khai của Thành và Trọng, công an bắt giữ Nguyễn Minh Thành cùng những nghi phạm liên quan, thu giữ gần 10 tỷ đồng , 13 ôtô, hơn 21.000 thẻ sim điện thoại cùng tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng cũng ra thông báo về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng và kê biên 6 căn hộ của các nghi phạm trong vụ án.

Làm việc với cơ quan công an, Thành khai nhận nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng từ cuối năm 2019. Nghi phạm sau đó tìm mua mã nguồn game rồi thuê người cùng xây dựng, phát triển để thu tiền người chơi.

Đến nay, Công an quận Nam Từ Liêm xác định đã có hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài của Thành.