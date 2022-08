Khởi tố 12 bị can liên quan vụ bắn chết người ở Long An

Điều tra vụ người đàn ông bị bắt chết tại tiệc sinh nhật, Công an tỉnh Long An bắt giữ 12 người.

Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố 12 bị can về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che dấu tội phạm liên quan vụ nổ súng hoa cải làm một người chết tại tiệc sinh nhật ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Lễ trao thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: A.L.

Theo cơ quan chức năng, tối 15/8, nhóm của Nguyễn Phương Duy (31 tuổi, ở Long An) đang ngồi nhậu tiệc sinh nhật thì bị một thanh niên dùng súng hoa cải bắn từ bên ngoài quán.

Đạn trúng đầu khiến anh Duy tử vong. Vụ việc còn khiến Huỳnh Long Hội (tức Hi lớn, 26 tuổi), Nguyễn Minh Trường (tức Nhĩ nhỏ, 30 tuổi), Phạm Thanh Hóa (24 tuổi) và Huỳnh Công Thân (33 tuổi) bị thương.

Qua phân loại, công an đã bắt giữ, khởi tố 8 bị can bị khởi tố tội Giết người, 3 bị can về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và một người về tội Che dấu tội phạm.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nổ súng do 2 nhóm đã xảy ra mâu thuẫn hôm 13/8 tại xã Phú Mỹ, huyện Thủ Thừa. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng dạng Rulo.

Chiều ngày 26/8, Công an tỉnh Long An đã trao thưởng cho Ban chuyên án khám phá vụ án.