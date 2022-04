Khởi tố 11 người giúp sức cho cựu cán bộ Công an TP.HCM buôn lậu

11 lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt bị cáo buộc cung cấp 1121 chứng thư giám định khống để Hoàng Duy Tiến nhập khẩu 1254 container máy móc, thiết bị cũ.

Liên quan đến vụ cựu cán bộ Công an TP.HCM bị bắt về tội Buôn lậu, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 người khác cùng về tội danh trên.

Danh tính những người này gồm: Đinh Văn Hiến, Trần Xuân Duận, Dương Mạnh Linh, Mai Đức Tài, Trần Đình Hùng, Cao Đăng Minh, Dương Quốc Hòa, Võ Hoài Trịnh Hoàng Phước, Trấn Tân Long, Đinh Quang Triều.

Theo nguồn tin, các bị can trên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt (Công ty Đại Minh Việt).

Tạm giữ 6 container hàng hóa, máy móc cũ

Theo tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) phát hiện nhóm người có hành vi buôn lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính từ năm 2019 đến nay.

Ngày 24/5/2021, Phòng PC03 đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực I tổ chức dừng thủ tục thông quan hàng hóa đối với 6 tờ khai hải quan, khai báo, làm thủ tục thông quan cho 6 container hàng khí, máy cắt cỏ, máy tiện... các loại do các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đại Lợi, Công ty TNHH Gia Cát Thành, Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất Hoàng Kim, Công ty TNHH nghệ sản xuất Gia Cát Thịnh.

Sau đó, Phòng PC03 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc vi phạm và tạm giữ toàn bộ hàng hoá.

Qua làm việc với những người làm thủ tục thông quan, cảnh sát xác định các doanh nghiệp đứng tên trên 6 tờ khai hải quan trên đều do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội 7, Phòng PC03, Công an TP.HCM) đứng tên, mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu một lượng đặc biệt lớn hàng hoá là máy móc, thiết bị cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam.

Thực tế, toàn bộ hàng hoá đều nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng

Làm khống 1121 chứng thư giám định

Là cán bộ cảnh sát thuôc Đội Phòng chống buôn lậu, Phòng PC03, Hoàng Duy Tiến lại chủ mưu thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1282 container, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về cho các chủ hàng.

Giúp sức cho Tiến, ngoài 4 bị can bị khởi tố trước đó, còn có những lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty Giám định Đại Minh Việt. theo quy định, hồ sơ nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam bắt buộc phải có chứng thư giám định. Có nghĩa là, nếu không có chứng thư giám định hàng hóa, thì không đủ điều kiện để được nhập khẩu.

Tuy nhiên, các giám định viên, lãnh đạo tại Công ty Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản hiện trường trước khi đến giám định; lập hồ sơ giám định, hoàn thiện hồ sơ, cung cấp 1121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến để thực hiện nhập khẩu 1254 container hàng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng với tổng giá trị khai báo để tính thuế là 187 tỷ đồng .

Do đó, hành vi của Đinh Văn Hiến, Trần Xuân Duận, Dương Mạnh Linh, Mai Đức Tài, Trần Đình Hùng, Cao Đăng Minh, Dương Quốc Hòa, Võ Hoài Trịnh Hoàng Phước, Trấn Tân Long, Đinh Quang Triều đủ cơ sở cấu thành tội Buôn lậu, với vai giúp sức cho Hoàng Duy Tiến.