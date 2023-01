Khởi tố 10 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ở Hòa Bình

Chủ phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ bị đăng kiểm viên trung tâm 28-01S gây khó khăn, yêu cầu sửa chữa để kiểm định lại.

Công an tỉnh Hòa Bình khám xét nơi làm việc của bị can Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó có Trịnh Thành Công (SN 1985, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình. Nhóm bị can còn lại gồm phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, trưởng phòng đăng kiểm, phó trưởng phòng kiểm định và 6 đăng kiểm viên.

Qua tài liệu của cơ quan công an và điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực được phân công, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đã chỉ đạo điều tra vụ án có dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm này.

Bị can Trịnh Thành Công.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của những người liên quan.

Cụ thể, để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng, thuận lợi, ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, chủ phương tiện phải nộp trước số tiền 100.000-300.000 đồng cho đăng kiểm viên (kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định).

Đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ, đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định. Phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách “kiểm tra kỹ” phương tiện để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022, Trung tâm Đăng kiểm 28-01S thu của chủ phương tiện từ 4-10 triệu đồng mỗi ngày. Cuối ngày, đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm. Đến cuối tháng, Công và phó giám đốc cùng nhau kiểm tra lại tổng số tiền thu được trong tháng để cân đối việc chi tiêu…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.