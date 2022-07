Khối tài sản của dàn sao phim 'Thần bài'

"Thần bài" từng là dòng phim ăn khách của điện ảnh Hong Kong và châu Á nói chung. Các diễn viên bước ra từ phim đều thành công và có khối tài sản khổng lồ.

Theo SCMP, Thần bài là thương hiệu phim làm nên thành công cho nhiều diễn viên Hong Kong. Từ bộ phim đầu tiên khởi chiếu lần đầu năm 1989 cho đến các phim ăn theo, dàn sao như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, ngôi sao quá cố Mai Diễm Phương... đều nổi tiếng và được đánh giá cao, kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Trong số đó, Lương Triều Vỹ hiện giữ được sức nóng, đóng phim Hollywood, gần đây là Shang-Chi của Marvel. Trong khi đó Chân Tử Đan và Châu Tinh Trì đều là tên tuổi gạo cội của làng giải trí châu Á. Nhưng ai mới là người giàu nhất?

Mai Diễm Phương ( 12,7 triệu USD - tại thời điểm qua đời)

Diva của dòng nhạc Cantopop Mai Diễm Phương có giọng hát trời phú, vũ đạo ấn tượng. Ngoài ra, cô còn là diễn viên tài năng khi tham gia hơn 40 tác phẩm điện ảnh trong suốt 20 năm làm nghề. Trong đó, vai diễn hài hước của cô trong Nữ cờ bạc bịp để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuy có sự nghiệp thành công, người đẹp khá vắn số. Cô qua đời vào cuối năm 2003 vì căn bệnh ung thư. Theo Straits Times, lúc còn sống, Mai Diễm Phương thường xuyên làm từ thiện và để lại khối tài sản 12,7 triệu USD khi qua đời.

Mai Diễm Phương qua đời gây tiếc nuối cho khán giả.

Lương Triều Vỹ - 20 triệu USD

Bên cạnh việc đóng vai chính trong loạt bộ phim tình cảm, tác phẩm đoạt giải tại LHP Cannes của đạo diễn Vương Gia Vệ, Lương Triều Vỹ được ghi nhận khi tham gia các bộ phim hài, trong đó có bộ phim bài bạc Thần Long Đỗ Thánh. Gần đây, Lương Triều Vỹ có cơ hội hâm nóng tên tuổi khi tham gia bộ phim Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings của Marvel.

Theo Celebrity Net Worth, Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hong Kong. Vì vậy, không có gì lạ khi sao phim Tâm trạng khi yêu đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ lên tới 20 triệu USD sau 40 năm đóng phim.

Châu Tinh Trì - 300 triệu USD

Châu Tinh Trì được vinh danh là Vua hài kịch của điện ảnh Hong Kong. Ngoài vai trò diễn viên, ông còn là biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng. Ông từng được chọn đóng vai chính trong Thánh bài (1990).

Theo SCMP, Châu Tinh Trì là bảo vật của điện ảnh Hong Kong khi tạo ra nhiều bộ phim hay như Đội bóng thiếu lâm (2001), Tuyệt đỉnh kung fu (2004)... Trong năm 2016, ông góp mặt trong danh sách đạo diễn có doanh thu phim cao thứ 9. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản hiện tại của Châu Tinh Trì là 300 triệu USD .

Hai diễn viên họ Châu đều là ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong và châu Á nói chung.

Chân Tử Đan - 40 triệu USD

Năm 1995, Chân Tử Đan đóng vai chính trong Thánh bài 2. Những màn biểu diễn võ thuật của nam diễn viên đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Liên tục được xếp hạng là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất châu Á, Chân Tử Đan từ lâu trở thành một trong những ngôi sao hành động thành công và nổi tiếng nhất Hong Kong. Là một diễn viên, võ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và biên đạo múa, sao phim Diệp Vấn có giá trị tài sản ròng là 40 triệu USD , theo báo cáo của Celebrity Net Worth.

Lê Minh - 50 triệu USD

Lê Minh là một trong những ngôi sao sáng chói của triều đại Cantopop. Từ những năm 1990, anh phát hành nhiều album và góp mặt trong danh sách Tứ đại thiên vương.

Lê Minh cũng đóng vai chính trong loạt phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, bao gồm Thần bài 3, trong đó anh đóng vai Ko Chun thời trẻ.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất và ca hát, Lê Minh còn tích cực tham gia công tác từ thiện. Nam diễn viên còn được chính quyền trao tặng Huân chương Danh dự năm 2003 vì hoạt động từ thiện. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản hiện tại của sao phim Đọa lạc thiên sứ là 50 triệu USD .

Chân Tử Đan và Lê Minh là ngôi sao khó thay thế của điện ảnh xứ Cảng thơm.

Ngô Mẫn Đạt - 60 triệu USD , thời điểm qua đời

Ngô Mẫn Đạt là diễn viên kỳ cựu của ngành điện ảnh Hong Kong với hơn 140 vai diễn lớn nhỏ. Trong số đó, các bộ phim của ông được khán giả biết đến nhiều là Đặc cảnh uy long (1991), Đội bóng thiếu lâm (2001). Ngoài ra, ông còn được biết đến với vai diễn trong Thánh bài.

Trong suốt sự nghiệp, Ngô Mẫn Đạt giành được hàng chục giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 10. Theo Celebrity Net Worth, vào thời điểm qua đời, ông tích lũy khối tài sản ròng 60 triệu USD .

Lưu Đức Hoa - 70 triệu USD

Lưu Đức Hoa là một trong những nhân vật chính trong loạt phim Thần bài. Giai đoạn 1985-2005, nam diễn viên là ngôi sao phòng vé hàng đầu. Anh đóng chính trong hơn 160 bộ phim và là một trong những diễn viên điện ảnh thành công nhất về mặt thương mại ở Hong Kong.

Ngoài thu nhập từ diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn điều hành công ty sản xuất phim riêng và là ca sĩ nổi tiếng với hơn 290 giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ ở Hong Kong và cả châu Á. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản ròng của sao phim Vô gián đạo là 70 triệu USD .

Lưu Đức Hoa từng là vua phòng vé Hong Kong suốt 20 năm.

Châu Nhuận Phát - 200 triệu USD

Năm 1989, Châu Nhuận Phát đóng vai Ko Chun trong Thần bài và nổi tiếng toàn cầu. Suốt hơn 30 năm lăn lộn trong giới giải trí, Châu Nhuận Phát đóng hơn 100 bộ phim, nổi tiếng khắp châu Á và cả Hollywood, trong đó có Anh hùng bản sắc, Ngọa hổ tàng long và Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới...

Được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc của Hong Kong, không có gì ngạc nhiên khi Châu Nhuận Phát sở hữu khối tài sản ròng 200 triệu USD .