Khối tài sản của Billie Eilish ở tuổi 21

Ở tuổi 21, Billie Eilish làm được nhiều thứ khiến các ngôi sao nhạc pop phải ao ước. Cô hiện sở hữu 53 triệu USD.

Theo Forbes, phần lớn thu nhập trong khối tài sản 53 triệu USD của Billie Eilish đến từ cát-xê ca nhạc, các chuyến lưu diễn và hợp đồng quảng cáo thương hiệu.

Tour diễn thành công nhất của ngôi sao gen Z là When We All Fall Asleep (từ 13/4/2019 đến 17/11/2019), nhằm quảng bá cho album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, với tổng doanh thu 18 triệu USD .

Mới đây nhất, tour diễn Happier Than Ever giúp Eilish bỏ túi 13,7 triệu USD . Happier Than Ever Tour đang tiếp tục và dự kiến mang về thêm vài triệu USD cho nữ ca sĩ.

Chưa kể, bộ phim tài liệu về cuộc đời của cô được Apple mua lại với giá 25 triệu USD và làm phong phú thêm số tài sản lớn của Eilish.

Billie Eilish thả dáng trên thảm đỏ Met Gala 2022. Ảnh: Pop Sugar.

Với 103 triệu người theo dõi tài khoản Instagram, Eilish kiếm bộn tiền từ các bài đăng quảng cáo. The Things cho biết cứ mỗi bức ảnh được chia sẻ, cô nhận từ 205.359 đến 342.265 USD . Tuy nhiên, thù lao chính xác còn phụ thuộc vào tỷ lệ tương tác (lượt thích, chia sẻ). Tỷ lệ tương tác của Billie trên mức trung bình, ở mức 6,28%.

Social Blade thống kê mỗi năm, Eilish thu về 366.000 đến 5,8 triệu USD cho kênh YouTube. Có số lượt xem cao liên tục trong các video đồng nghĩa với việc doanh thu quảng cáo của nữ ca sĩ luôn cao ngất ngưởng.

Billie Eilish thích sưu tầm xe hơi. Cô sở hữu bộ sưu tập xe thể thao cá tính và đẹp mắt. Ảnh: Quora.

Sở hữu khối tài sản lớn dù mới 21 tuổi, Billie thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân. Theo The Things, giọng ca Bad Guy đặc biệt yêu thích xe hơi. Cô hiện có các mẫu xe McLaren 720S, Chevrolet Suburban, Mazda 5...