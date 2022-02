Khối tài sản chung của Son Ye Jin và Hyun Bin

Tờ DongA nhận định sau khi kết hôn, tài sản chung của Son Ye Jin và Hyun Bin tương đương doanh nghiệp nhỏ. Họ có trong tay nhiều bất động sản giá trị.

Tin tức Son Ye Jin, Hyun Bin kết hôn đứng đầu mục tin tức được đọc nhiều trong ngày của tờ News1, Soul, đồng thời lọt top cao trên những tờ báo nổi tiếng khác như Herald Corp, Yonhap News, Nocut News… Cộng đồng fan quốc tế cũng xôn xao trước tin vui của hai ngôi sao Hạ cánh nơi anh.

Straits Times nhận định Hyun Bin, Son Ye Jin là những ngôi sao hạng A và cặp nghệ sĩ quyền lực của giới giải trí. Do đó, chuyện họ kết hôn nhanh chóng trở thành một trong những tin tức được quan tâm nhất.

Những ngôi sao quyền lực

Khởi đầu từ những năm đầu thập niên 2000, Hyun Bin và Son Ye Jin đã có khoảng 20 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Họ có nhiều vai diễn nổi tiếng trong những bộ phim truyền hình đạt rating (tỷ suất người xem) khả quan hoặc dự án điện ảnh có thành tích phòng vé cao.

Hyun Bin từng diễn xuất trong phim truyền hình quốc dân My Name is Kim Sam Soon, Secret Garden - bộ phim mang cho anh giải Daesang tại Baeksang Arts Awards - và gần đây là Crash Landing on You. Trong khi đó, Son Ye Jin cũng đạt vô số giải thưởng tại Blue Dragon Film Awards, Baeksang Arts Awards, SBS Drama Awards… Những bộ phim thành công của cô có thể kể đến Chi-hwa-seon, The Classic, The Pirates, Be with You…

Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ vào tháng 3. Ảnh: News1.

Theo Hankook Ilbo đưa tin vào tháng 12/2021, Son Ye Jin là một trong những diễn viên nữ có thu nhập đóng phim cao nhất. Hankook Ilbo chỉ ra Son Ye Jin được trả hơn 100 triệu won cho mỗi tập phim. Tài năng của Son Ye Jin được giới chuyên môn và khán giả công nhận.

Cô là một trong những “tam đại Ảnh hậu” hiếm hoi của Hàn Quốc. Thậm chí ngôi sao sinh năm 1982 là “tam đại Ảnh hậu” trẻ nhất hiện nay. Cô giữ kỷ lục suốt nhiều năm qua. “Tam đại Ảnh hậu” chỉ việc thắng giải lớn ở 3 lễ trao giải hàng đầu Hàn Quốc là Blue Dragon Film Awards, Baeksang Arts Awards và Grand Bell Awards. Son Ye Jin lần đầu thắng giải Ảnh hậu là tại Blue Dragon Film Awards năm 2008 nhờ vai diễn trong phim My Wiffe Got Married.

Tương tự, Lifestyle Asia đưa tin Hyun Bin là một trong những diễn viên nam được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Đặc biệt, sau thành công của Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) - một trong những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc - danh tiếng ở nước ngoài của Hyun Bin càng cao. Nhờ đó, thu nhập của nam diễn viên tăng mạnh. Đây cũng là bộ phim se duyên cho Hyun Bin và vợ sắp cưới Son Ye Jin.

Theo ước tính của Lifestyle Asia, Hyun Bin thu về 113.000 USD cho mỗi tập. Đây là mức tăng nhanh chóng từ 27.000 USD cho mỗi tập phim khi Hyun Bin tham gia Secret Garden. Nam diễn viên vinh dự nhận được giải thưởng của tổng thống tại sự kiện Ngày tiết kiệm lần thứ 50 năm 2013 vì tiết kiệm được khoảng 3,3 triệu USD .

Son Ye Jin và Hyun Bin cũng kiếm được số tiền lớn nhờ quảng cáo. Trong đó, Son Ye Jin là đại diện cho hàng loạt thương hiệu chăm sóc da. Nữ diễn viên gần đây được bổ nhiệm làm nàng thơ đầu tiên của dòng quần áo may sẵn Bride and You.

Hai ngôi sao hẹn hò sau khi hợp tác trong Hạ cánh nơi anh. Ảnh:VAST Entertainment.

Khối tài sản khổng lồ

SCMP ước tính Son Ye Jin có giá trị tài sản ròng 20 triệu USD . Là ngôi sao tiên phong trong Làn sóng Halluy, Son Ye Jin đang trên đà đưa sự nghiệp tiến xa hơn. Cô chuẩn bị ra mắt tại thị trường Hollywood với bộ phim The Cross công chiếu vào năm 2022.

Theo SCMP, nữ diễn viên gần đây trở thành chủ sở hữu của một tòa nhà thương mại trị giá khoảng 14,4 triệu USD tọa lạc tại quận Gangnam, Seoul. Tòa nhà được biết đến với vị trí đắc địa và lượng người qua lại đông đúc.

Tờ Today cho biết khu nhà 6 tầng là nơi tập trung các cơ sở kinh doanh liên quan đến làm đẹp, chẳng hạn phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, cửa hàng mỹ phẩm. Đã hơn 20 năm tuổi, nhưng tòa nhà có cấu trúc tốt và giá thuê ước tính là 39.650 USD một tháng, với phí đặt cọc là 441.000 USD .

SCMP đưa tin Son Ye Jin còn mua một tòa nhà với khoảng 4 triệu USD tiền mặt và vay 10,4 triệu USD . Tuy nhiên, nữ diễn đã hoàn thành việc trả nợ thế chấp. Son Ye Jin được biết đến là một trong những gương mặt quen thuộc của ngành đầu tư bất động sản.

Son Ye Jin kiếm được số tiền lớn từ đóng phim, quay quảng cáo. Ảnh: Esquire.

Năm 2015, cô mua một tòa nhà trị giá 8,2 triệu USD nằm ở quận Mapo-gu và bán nó 3 năm sau đó với giá khoảng 12 triệu USD . Bên cạnh việc đầu tư tài sản, Son Ye Jin cũng quan tâm đến việc sưu tập các tác phẩm nghệ thuật trang nhã và đồ nội thất đẳng cấp thế giới.

Qua chương trình tạp kỹ Master in the House, Son Ye Jin cho khán giả thấy những món đồ hàng hiệu đắt tiền được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Nơi ở của cô được bài trí chiếc ghế dài từ Italy, ghế trứng nổi tiếng của nhà thiết kế người Đan Mạch, bàn hình bầu dục bằng pha lê và thủy tinh của một kiến ​​trúc sư người Tây Ban Nha, tủ, bàn cổ từ Pháp và một chiếc đồng hồ thiết kế của thương hiệu Tây Ban Nha... Ước tính sơ bộ đồ nội thất trong phòng khách, phòng ăn và nhà bếp của cô lên tới hơn 185.000 USD .

Tờ DongA đưa tin ngày 11/2 - sau khi Hyun Bin và Son Ye Jin công bố kết hôn - họ đang sở hữu một biệt thự sang trọng trị giá khoảng 6 tỷ won ở Samseong-dong.

DongA cho biết Hyun Bin cũng mua một ngôi nhà dành cho nhiều gia đình ở Cheongdam-dong với giá 4,9 tỷ won vào năm 2013. Nam diễn viên đầu tư 2,7 tỷ won, sau đó chuyển mục đích sử dụng thành tòa nhà thương mại. Hiện tại, tòa nhà được cho là trị giá hơn 10 tỷ won.

Năm 2009, anh mua một biệt thự sang trọng ở Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul với giá 2,7 tỷ won và bán nó với giá 4 tỷ won vào năm 2021. Sau khi công khai hẹn hò Son Ye Jin, anh mua một căn hộ trị giá 4,8 tỷ won ở Guri. Thời điểm đó, thông tin trên khiến công chúng đồn đoán Hyun Bin mua nhà mới để chuẩn bị kết hôn.

“Nếu hai người kết hôn, họ sở hữu khối tài sản tương đương quy mô của một doanh nghiệp nhỏ”, tờ DongA nhận định.

Hyun Bin sở hữu gia tài đồ sộ sau thời gian dài đóng phim. Ảnh:VAST Entertainment.

Kín tiếng trong chuyện đời tư

Tin tức Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn phủ sóng truyền thông Hàn Quốc. Người hâm mộ trong nước và quốc tế mong đợi hôn lễ của ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, trái với mong muốn được nhìn thấy thần tượng bước vào lễ đường của người hâm mộ, hai ngôi sao Hạ cánh nơi anh tổ chức hôn lễ riêng tư.

Công ty quản lý của Hyun Bin là VAST Entertainment cho biết hai nghệ sĩ hy vọng có thể tổ chức buổi lễ ấm cúng, nhẹ nhàng với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Hôn lễ diễn ra vào tháng 3 tới được tổ chức riêng tư, không cho truyền thông tác nghiệp.

Từ khi hẹn hò, Hyun Bin và Son Ye Jin đã kín tiếng trong chuyện đời tư. Họ hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ tình cảm.

Hai người gặp nhau qua bộ phim The Negotiation vào năm 2018 và tái hợp ở dự án truyền hình của tvN năm 2019 là Crash Landing on You. Sau khi hợp tác trong Crash Landing on You, họ nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng phủ nhận. Sau khoảng một năm bí mật hẹn hò, hai người công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021.

Cùng thời điểm, Hyun Bin mua một căn hộ cao cấp ở Acheon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do. Việc này làm rộ lên thông tin hai nghệ sĩ kết hôn nhưng Son Ye Jin và Hyun Bin đều phủ nhận.

Trong chương trình You Quiz on the Block thuộc đài tvN, Son Ye Jin lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên cho biết Hyun Bin chính là tình đầu của cô.