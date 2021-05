Khối tài sản 300 triệu USD của Jennifer Aniston và dàn sao 'Friends'

Giống với Jennifer Aniston, Lisa Kudrow tiếp tục sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, trong đó có The Other Woman, Booksmart và The Boss Baby. Ngoài ra, nữ diễn viên kiếm tiền thông qua việc đầu tư bất động sản. Kudrow từng bán biệt thự ở Utah hồi năm 2017 với giá 3,6 triệu USD . Theo SCMP, tổng tài sản của Lisa Kudrow hiện ở mức 90 triệu USD . Ảnh: Reuters.