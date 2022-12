Khôi phục các dự án yếu kém thua lỗ nghìn tỷ

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá một số dự án, doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công thương đã đã có lãi, giảm lỗ lũy kế và đóng góp cho ngân sách.

Theo số liệu tổng kết năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 1,123 triệu tỷ đồng , tăng 14% so với kế hoạch và 33% so với năm ngoái.

Duy nhất EVN thua lỗ

Tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng , tăng 73% so với kế hoạch và 17% so với năm ngoái. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan, ước tính lên tới 31.000 tỷ đồng .

Có 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu, 4 đơn vị còn lại là VNPT, MobiFone, Vinacafe và Vinachem; 17/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu có kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch tại nhiều chỉ tiêu so với năm trước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

EVN ước lỗ lên tới 31.000 tỷ đồng . Ảnh: EVN.

Sau 4 năm chuyển về Ủy ban quản lý, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các tập đoàn, tổng công ty phê duyệt/triển khai thực hiện/hoàn thành đầu tư.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp trực thuộc, Ủy ban đã báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư, trong đó có 10 dự án lớn, quan trọng, cấp thiết đã chậm tiến độ từ nhiều năm, với tổng mức đầu tư khoảng 259.000 tỷ đồng .

Những dự án này bao gồm Dự án đường dây 500 KV Vân Phong (tổng mức đầu tư 2.856 tỷ đồng ), Dự án Nhà máy điện Hòa Bình mở rộng (tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng ), Dự án Nhà máy điện Ialy mở rộng (tổng mức đầu tư 6.399 tỷ đồng ), Dự án Nhà máy điện Ô Môn IV (tổng mức đầu tư 29.944 tỷ đồng ), Dự án Thăm dò khai thác dầu khí 4 lô tại Khu tự trị Nhenhexky – Liên bang Nga (tổng mức đầu tư 89.000 tỷ đồng ), Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng ), Dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (tổng mức đầu tư 4.983 tỷ đồng ), Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (tổng mức đầu tư 1.548 tỷ đồng ).

Cải thiện các dự án yếu kém của ngành công thương

Ngoài ra, Ủy ban sẽ báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Lê Minh Khái (Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương) để trình Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2023 tình hình xử lý 4 dự án, doanh nghiệp gồm Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Dự án Nhà máy Thép Việt Trung, Dự án Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam.

Sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương xử lý, tình hình sản xuất kinh doanh của các dự án, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó một số dự án, doanh nghiệp đã có lãi, giảm lỗ lũy kế và đóng góp cho ngân sách Nhà nước, giảm dư nợ trung hạn và dài hạn, bảo đảm duy trì việc làm, đời sống cho hàng nghìn lao động, góp phần ổn định chính trị - xã hội tại địa phương.

Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình. Ảnh: H.C.

Điển hình Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng của Công ty cổ phần DAP (Vinachem) từ năm 2017 đến nay sản xuất ổn định, hàng năm có lãi và đã hết lỗ lũy kế từ tháng 01/2022; Dự án sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVN) duy trì vận hành sản xuất khai thác tối đa, hiệu quả 27 dây chuyền sợi DTY, doanh thu bù đắp được chi phí biến đổi và có lợi nhuận trước định phí.

3 dự án sản xuất phân bón của Vinachem gồm Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất phân đạm Hà Bắc, Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai đã duy trì được sản xuất, kinh doanh.

Cho dù còn lỗ lũy kế, song từ năm 2021 đến nay, do thị trường thuận lợi (giá phân bón cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây), nên kết quả sản xuất, kinh doanh của 3 dự án có sự cải thiện. Năm 2022 ước lãi 2.632 tỷ đồng , tăng hiệu quả 2.815 tỷ đồng so với năm 2021.