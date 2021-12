Khởi động chương trình học bổng Đại học Quốc gia Singapore

Mỗi năm, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) dành 40 suất học bổng và trợ giúp tài chính bậc cử nhân cho ứng viên Việt Nam. Ngày 14/2/2022 là hạn chót để nộp hồ sơ dự tuyển.

NUS có nhiều ngành học, với 23 ngành lớn và hơn 300 chuyên ngành đầu ra. Trong đó, các ngành được nhiều bạn trẻ quan tâm là Khoa học máy tính (Computer Science), Kỹ sư máy tính (Computer Engineering), Khoa học dữ liệu và kinh tế học (Data Science and Economics), Phân tích kinh doanh (Business Analytics), An ninh thông tin (Information Security), Hệ thống thông tin (Information Systems), Quản trị kinh doanh (Business Administration), Kiến trúc (Architecture), Kỹ thuật và khoa học thực phẩm (Food Science and Technology), Thiết kế công nghiệp (Industrial Design), Y, Nha, Dược…

Đặc biệt, NUS có chương trình học bổng toàn phần gồm toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí, giá trị trung bình hơn 160.000 SGD. Nếu chưa đạt yêu cầu học bổng nhưng đạt yêu cầu trúng tuyển, sinh viên sẽ được vay sinh hoạt phí khoảng 3.600 SGD/năm và một phần lớn học phí tùy theo thu nhập của gia đình. Phần vay du học này không phải thế chấp tài sản và được trả trong vòng 20 năm với lãi suất thấp.

NUS cung cấp chương trình học phong phú, được nhiều sinh viên quốc tế theo học.

Sau khi ra trường, sinh viên NUS sẽ làm việc 3 năm cho các công ty trong và ngoài nước thành lập tại Singapore. Họ được các nhà tuyển dụng xếp vào top 10 trên toàn thế giới, theo kết quả xếp hạng năm 2021 của Times Higher Education (THE). Lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp NUS trung bình là từ 3.500 SGD/tháng (tùy ngành).

Bên cạnh đó, trường cũng tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp trong mỗi học kỳ. Hàng năm, nhà trường tổ chức Career Fair để sinh viên có nhu cầu thực tập và làm việc được gặp gỡ các doanh nghiệp tuyển dụng. Do vậy, 9/10 sinh viên tốt nghiệp NUS sẽ có việc làm ngay.

Sinh viên NUS được học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Do tình tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay, ứng viên đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT không tham gia thi tuyển mà sẽ xét tuyển.

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên đang học lớp 12 gồm: Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, điểm Anh văn quốc tế (IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 92 trở lên), các thành tích học tập khác (nếu có).

Hồ sơ xét tuyển dành cho ứng viên tốt nghiệp THPT gồm: Học bạ lớp 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có điểm thi các môn), điểm Anh văn quốc tế (IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 92 trở lên), các thành tích học tập khác (nếu có). Học sinh có thể điền đơn online tại đây.

Cô Pauline Tan, Phó giám đốc Ban tuyển sinh NUS, sẽ gặp gỡ các bạn trẻ Việt Nam quan tâm dự tuyển học bổng và trợ giúp tài chính bậc cử nhân. Chương trình diễn ra lúc 8h30 chủ nhật, ngày 19/12 qua Zoom. Tại chương trình, cô sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về tuyển sinh NUS, giải đáp thắc mắc học bổng, trợ giúp tài chính, ngành nghề dự tuyển… Bạn đọc đăng ký tại đây hoặc qua hotline 0908058287.