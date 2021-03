Khởi công cao tốc nối Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 6

Bộ GTVT cho biết 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư và khởi công trong tháng 6.

Sau khi 2 dự án cao tốc Bắc - Nam được Chính phủ phê duyệt chuyển từ đầu tư PPP sang đầu tư công, Bộ GTVT khẳng định 2 dự án này sẽ được khởi công trong tháng 6.

Hai dự án gồm đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (dài 43 km, thuộc tỉnh Thanh Hóa) do Ban quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư và Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 50 km, nối Thanh Hóa - Nghệ An) do Ban quản lý dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư.

Cao tốc nối Thanh Hóa - Nghệ An sẽ được khởi công trong tháng 6. Ảnh minh họa: Quảng Đà.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban quản lý dự án 2 và Ban quản lý dự án 6 khẩn trương trình báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh dự toán, hồ sơ kỹ thuật ngay trong tháng 3 để làm cơ sở tổ chức đấu thầu, đảm bảo khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6.

Nhấn mạnh vai trò của các nhà thầu trong việc đảm bảo chất lượng của công trình, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực sự có năng lực, kinh nghiệm.

Ban quản lý dự án phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, giám sát chặt chẽ công tác quản lý hồ sơ. Giám đốc ban quản lý dự án phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước bộ về tiến độ, chất lượng của dự án.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng, công địa sạch phục vụ thi công.