Khối bê tông lớn rơi xuống trường mầm non ở TP.HCM

Trong cơn mưa to, khối bê tông lớn rơi xuống sân trường Mầm non Ban Mai (quận 4, TP.HCM). May mắn, sự cố không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với Zing chiều 13/4, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 4 thông tin vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 12/4. Khối bê tông rơi xuống sân trường. Ảnh: Báo Người Lao Động. "Lúc đó, trời mưa to, gió lớn. Sân trường có giàn lưới để che nắng, có thể do mưa, gió lớn đã kéo và giật mạnh nên giàn lưới bung khỏi móc giữ gắn vào bê tông, kéo luôn khối bê tông rơi xuống. Khối bê tông này là của tòa nhà trường mầm non", đại diện Phòng GD&ĐT quận 4 cho hay. Rất may, sự cố xảy ra vào giờ trẻ ngủ trưa, mưa to nên không có giáo viên hay nhân viên ở sân trường. Người này cho hay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lập tức báo cáo phòng giáo dục. Trong chiều 12/4, lãnh đạo UBND quận và phòng giáo dục đã xuống trường làm việc, rà soát các công trình xây dựng của trường, khắc phục, sửa chữa những nơi có nguy cơ gây tai nạn, cho dọn dẹp sân trường. "Phòng giáo dục thường xuyên yêu cầu các trường học rà soát cây xanh, cơ sở vật chất để tránh gây tai nạn đáng tiếc. Nhưng trường hợp có thể là sự cố mà trường không lường trước được", lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 4 nói. Móc nối giàn lưới che mát. Ảnh: Báo Người Lao Động. Sập cổng trường, một học sinh lớp 4 tử vong Nhóm học sinh lớp 4 chơi đùa, đu lên cột cổng trường Tiểu học Lê Hữu Trác, xã Đắk Sin (Đắk Nông). Một lát sau, cổng đổ sập, đè chết một học sinh.