Khoảnh khắc khiến Lee Byung Hun ám ảnh suốt đời

Lee Byung Hun cho biết sự kiện của anh từng chỉ có khoảng 40 khán giả tham gia. Đó là khoảnh khắc khiến anh bối rối và không thể quên suốt nhiều năm qua.

Ngày 10/10, tờ My Daily đưa tin, tại sự kiện Community Beef Master Talk tối hôm trước, Lee Byung Hun đã chia sẻ về quãng thời gian anh mới ra mắt.

Trong bộ phim Sweet Life ra mắt năm 2005, Lee Byung Hun vào vai Seon Woo - người được cử theo dõi Hee Soo (Shin Min Ah), tình nhân của ông trùm Kang (Kim Young Cheol). Thế nhưng, sau đó Seon Woo rung động trước Hee Soo. Lee Byung Hun chọn đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của anh.

Lee Byung Hun gặp khó khăn khi mới ra mắt. Ảnh: My Daily.

Lee Byung Hun kể: "Sweet Life không được yêu thích khi mới phát hành. Thời điểm đó, tôi cùng Shin Min Ah tham gia một sự kiện quảng bá phim. Sự kiện diễn ra ở rạp hát có khoảng 2.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khu vực khán giả gần như trống không vì chỉ khoảng có 30-40 người đến tham dự. Cảnh tượng đó ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Tôi không thể nào quên được. Khi đó, tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Lee Byung Hun cho biết sau khi bộ phim Our Blues kết thúc với tỷ suất người xem cao, anh dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi. Nam diễn viên chưa nhận dự án mới ngoài phần 2 của bộ phim Squid Game.

Lee Byung Hun sinh năm 1970, hiện là một trong những diễn viên nam quyền lực nhất ngành phim ảnh Hàn Quốc. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Joint Security Area, A Bittersweet Life, The Good, the Bad, the Weird, Iris, I Saw the Devil, Masquerade, Mr. Sunshine hay gần đây là Our Blues.