Khoảnh khắc đẹp vùng đất của gió

Đứng trên cao ngắm vịnh Vĩnh Hy đầy cuốn hút, chờ mặt trời mọc ở Hang Rái với những con sóng liên tiếp xô bờ là các trải nghiệm khó quên khi đến vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận.

Đồi cát Nam Cương, đồi cát Sơn Hải ở Mũi Dinh

Đồi Cát Nam Cương với diện tích khoảng 700 ha, được bao bọc bởi làng Tuấn Tú của đồng bào Chăm, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách Tháp Chàm và trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 8 km về hướng Đông Nam. Ngoài Nam Cương, vùng đất của gió Ninh Thuận còn có đồi cát Sơn Hải ở Mũi Dinh (thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), cách Phan Rang khoảng 40 km về phía nam. Nơi đây hẻo lánh, ít dân cư sinh sống, phù hợp cho các chuyến du lịch, phượt của giới trẻ. Mũi Dinh nép mình sau những đồi cát, được ví như tiểu sa mạc ở Ninh Thuận. Những du khách có tính phiêu lưu có thể tìm đến những trải nghiệm mạo hiểm như đi xe địa hình, hoặc thử thách chính mình bằng việc đi bộ. Nếu e ngại những bước chân bỏng rát trên cát nóng giữa mùa hè, bạn có thể thuê xe máy cày ngồi vi vu ngắm cảnh.

Màu xanh buổi sớm ở Hang Rái

Hang Rái đẹp nhất vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Lúc này bãi đá được bao phủ bởi màu xanh của rêu, trông xa tựa như một chiếc thảm lông mềm mượt. Điều gây ấn tượng cho du khách ở đây chính là bãi đá với nhiều hình thù lạ mắt nổi lên giữa mặt biển. Được biết đây từng là một rạn san hô cổ đã vôi hóa và tạo thành bãi đá 2 tầng. Tầng dưới nằm cách mặt nước biển khoảng vài cm với mặt đá rộng, bằng phẳng, trong khi tầng trên cùng cao hơn 2 m, có hàng trăm mũi đá cao 20-30 cm chĩa lên nhọn hoắt, chỗ lại sụt xuống tạo thành các ô tròn. Mỗi đợt thủy triều, sóng chồm lên bãi đá rồi rút xuống tựa như dòng thác nhỏ trên mặt biển. Hang Rái nằm ở phía nam vịnh Vĩnh Hy, dưới chân Vườn quốc gia Núi Chúa, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 35 km.

Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao

Vịnh Vĩnh Hy thuộc làng Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 42 km ngược về phía Đông Bắc. Con đường dẫn tới vịnh quanh co, uốn lượn tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Đứng quan sát từ trên cao, bạn sẽ thấy cảnh sắc hùng vĩ và hoang sơ với bên là biển xanh ngắt, bên kia là núi non cao ngút ngàn, một cảm giác bồng bềnh, thích thú. Cho dù trời nắng chang chang nhưng nhờ có nhiều gió, mọi cảm giác nóng bức trong người sẽ được xua tan hết. Gần vịnh có đỉnh núi Chúa cao 1.040 m so với mực nước biển với dòng suối Lồ Ồ quanh năm chảy xuống. Đây cũng là vùng biển có những rạn san hô muôn hình vạn trạng, nhiều hang động bí ẩn thu hút các tín đồ ưa thám hiểm.