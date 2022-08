Khoảnh khắc chiến thắng của Taylor Swift, Lisa ở MTV VMAs 2022

Ban tổ chức phát video Harry Styles bày tỏ cảm xúc khi biết tin thắng giải Album của năm với Harry’s House và Ca khúc pop xuất sắc cho As It Was. Vì bận việc cá nhân, cựu thành viên One Direction vắng mặt trong buổi lễ chính. Tương tự, Billie Eilish không tới nhận cúp Bài hát của năm cho Happier Than Ever.