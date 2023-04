Khoa học nói gì về trải nghiệm 'hồn lìa khỏi xác'

Out-of-body experience có liên quan một số yếu tố như trải nghiệm cận tử, chất lượng giấc ngủ và các tình trạng y tế.

Out-of-body experience /ˌaʊt.əvˌbɒd.i.ɪkˈspɪə.ri.əns/ (danh từ): (Tạm dịch) Hồn lìa khỏi xác

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa out-of-body experience là một trải nghiệm mà bạn cảm thấy như thế bạn đã rời khỏi cơ thể và bạn có thể nhìn thấy cơ thể của mình từ bên ngoài, thường là từ góc nhìn trên cao.

Hiện tượng này đã được phát hiện và nghiên cứu từ lâu. Tài liệu liên quan cho thấy hiện tượng hồn lìa khỏi xác đã có ít nhất từ cuối những năm 1800. Một số nghiên cứu được đăng trên ScienceDirect và The BMJ ước tính khoảng 5-10% dân số trên thế giới từng trải qua cảm giác hồn lìa khỏi xác ít nhất một lần trong đời.

Theo Verywell Mind, mặc dù giới khoa học đã nghiên cứu nhiều về chủ đề này, các nhà thần kinh học, nhà nghiên cứu nhận thức và nhà tâm lý học vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời thống nhất về nguyên nhân gây ra trải nghiệm hồn lìa khỏi xác.

Out-of-body experience thường được các nhà nghiên cứu liên kết với các chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, các bằng chứng nghiên cứu chỉ ra rằng out-of-body experience là kết quả của các vấn đề xử lý trong hệ thống giác quan của cơ thể người.

Theo đó, out-of-body experience có liên quan một số yếu tố như trải nghiệm cận tử, chất lượng giấc ngủ và các tình trạng y tế như đau nửa đầu, động kinh, chấn thương não, rối loạn tâm trạng, rối loạn tâm thần, rối loạn đa nhân cách.

Một số loại thuốc, chất gây nghiện cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng hồn lìa khỏi xác. Các loại thuốc, chất gây nghiện được liệt kê bao gồm: Ketamine, cần sa, heroin, mescaline và LSD (lysergic acid diethylamide).

Ngoài ra, vị trí của cơ thể cũng đóng vai trò không nhỏ gây ra tình trạng này. Hầu hết nghiên cứu chỉ ra rằng out-of-body experience nhiều khả năng xảy ra khi con người nằm ngửa hoặc trong trạng thái thư giãn. Khi vị trí cơ thể bị thay đổi nhanh chóng, ví dụ tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột, out-of-body experience dễ xảy ra hơn.

Phi công, phi hành gia cũng là những người dễ gặp out-of-body experience do có liên quan lực G. Điều này có thể là kết quả của việc một phần máu từ não dồn xuống phần dưới cơ thể, dẫn đến bất tỉnh và hồn lìa khỏi xác.

Ứng dụng của out-of-body experience trong tiếng Anh:

- He had an out-of-body experience while undergoing surgery.

Dịch: Anh ấy có cảm giác hồn lìa khỏi xác trong lúc phẫu thuật.

- Out-of-body experienceare very difficult to study because they’re usually spontaneous, only last a short time, and happen just once or twice in a lifetime, if they happen at all.

Dịch: Hiện tượng hồn lìa khỏi xác rất khó nghiên cứu vì chúng thường tự phát, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong đời, nếu có xảy ra.