Khổ như đi đăng kiểm ôtô ở TP.HCM

6h ngày 22/12, ông Lý Minh (62 tuổi, ngụ quận 12) lái ôtô con xếp hàng trên đường Tống Văn Trân (phường 5, quận 11) hướng vào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S cách đó khoảng 1 km.

Phía trước xe ông là hơn 100 phương tiện cũng đứng bánh trên đường, chờ đến lượt vào kiểm định. Ông Minh lo lắng không biết chờ đến bao giờ, vì hôm nay xe ông hết hạn đăng kiểm.

Tài xế Lý Minh cho biết thức dậy từ 4h để tranh thủ lái ôtô đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S. Ông không ngờ nhiều người còn dậy sớm hơn ông để đưa xe đi kiểm định.

“Năm trước, tôi lái ôtô đến đây đăng kiểm chỉ có hơn 10 phương tiện xếp hàng, vào làm 30 phút là xong. Không hiểu vì sao hôm nay xe đông như vậy. Xe tôi vừa đến hạn đăng kiểm nên rất lo lắng, sợ làm không xong thủ tục”, ông Minh nói.

Ôtô xếp hàng chờ vào Trung tâm Đăng kiểm 50-02S. Ảnh: An Huy.

Bên cạnh đó, ông Trương Đình Phước (58 tuổi, ngụ quận 5) cho biết ông đã lái xe đến 3 trạm đăng kiểm ở một số quận, nhưng đã đóng cửa. Sáng nay, ông lái xe đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S nhưng quá đông.

“Bên trong bãi cả trăm chiếc, ngoài đường cũng vậy, không biết đăng kiểm xong trong hôm nay không. Tôi đi từ 5h mà xe còn nằm ngoài đường”, nam tài xế nói.

Theo ông Phước, vì lái xe đi đăng kiểm mà ông phải nghỉ việc 3 hôm nay. Xe đến hạn đăng kiểm mà chưa kiểm định thì không dám chạy ra đường, không thể đi chở hàng.

Còn tài xế Trương Minh Sang (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) lái xe khách 16 chỗ đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S từ sáng sớm. Tuy nhiên, khi đến cổng, ông được nhân viên phát giấy hẹn quay lại kiểm định xe vào ngày 27/12.

"Tôi lái xe khách nên đi đăng kiểm sớm vài ngày, nếu hồ sơ có trục trặc thì còn thời gian để xử lý. Giáp Tết nên chở khách liên tục, gần hết hạn đăng kiểm, tôi cũng lo lắng", tài xế Sang nói.

Theo ghi nhận của Zing lúc 6h, hàng trăm phương tiện nối đuôi xếp hàng trên đường Tống Văn Trân (quận 11) hướng vào Trung tâm Đăng kiểm 50-02S. Tình trạng trên khiến giao thông trên tuyến đường này xảy ra ùn tắc cục bộ.

Bên trong trung tâm, hàng trăm ôtô khác cũng đang xếp hàng chờ đến lượt kiểm định. Một số trường hợp ôtô đi kiểm định trước ngày hết hạn đăng kiểm, được nhân viên phát giấy hẹn vào ngày khác đến làm việc.

Trong bãi xe trung tâm đăng kiểm chật cứng phương tiện. Ảnh: An Huy.

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Sinh Nam, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-02S, cho biết lượng xe đi đăng kiểm đông khoảng một tuần nay.

Nguyên nhân là các trung tâm đăng kiểm khác bị đình chỉ hoạt động, người dân các nơi phải lái xe dồn về đây kiểm định.

Trong bãi xe của trung tâm lúc nào cũng có hơn 100 chiếc chờ đến lượt kiểm định, nhân viên phải làm việc liên tục nên rất áp lực.

Trung tâm kiểm định tối đa một ngày được khoảng 250 ôtô các loại. Muốn đăng kiểm thêm xe thì nhân viên phải tăng số giờ làm.

“Chúng tôi đang chờ chỉ đạo từ cấp trên để làm việc thêm vào thứ 7 và chủ nhật để giải quyết đăng kiểm cho người dân”, ông Nam nói.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D ở tỉnh Long An và Trung tâm Đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe. Các ôtô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đến nay, có 4 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 3 tháng, gồm: Trung tâm Đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè), 50-10D (huyện Củ Chi), 50-07V (quận Bình Tân) và 50-15D (TP Thủ Đức).