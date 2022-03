Khó khăn của diễn viên nhập cư

Các diễn viên nhập cư tại kinh đô điện ảnh Hollywood phải phấn đấu nhiều hơn để được công nhận. Có người bị khuyên nên về nước vì không thể có cơ hội đóng vai chính.

Theo Cinema Blend, sự đa dạng của Hollywood dẫn đến việc kinh đô điện ảnh trở thành “miền đất hứa” cho những diễn viên đam mê thực hiện giấc mơ Mỹ. Song, quá trình này mất nhiều khó khăn. Những diễn viên người gốc Á, Latin thường trải qua nhiều khó khăn trước khi ghi dấu ấn, tạo dựng tên tuổi tại Hollywood.

Lưu Tư Mộ bị đuổi việc trước khi làm diễn viên

Là ngôi sao người Canada, Lưu Tư Mộ - ngôi sao mới của Marvel - nói anh gặp nhiều khó khăn khi mang trong người dòng máu Trung Quốc. Đầu năm nay, tài tử Shang-Chi phát hành hồi ký We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story để nói về những khó khăn trước khi chính thức trở thành một trong những siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel.

Lưu Tư Mộ sinh ra ở Trung Quốc. Nam diễn viên sống cùng ông bà ngoại đến năm 5 tuổi thì được đưa sang Canada để sống cùng cha mẹ. Khi sang đến vùng Bắc Mỹ, Lưu Tư Mộ thừa nhận anh có cuộc sống khá khó khăn, đặc biệt là đối mặt với việc bị bắt nạt.

Lưu Tư Mộ trở thành siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel sau khi tham gia Shang-Chi. Ảnh: Marvel Studios.

Đến khi trưởng thành, việc lựa chọn nghề nghiệp khiến anh bất đồng với cha mẹ. Trong cuộc phỏng vấn của Maclean’s, Lưu Tư Mộ nói gia đình muốn anh có công việc văn phòng ổn định, đi làm từ 9h-17h. Anh làm theo ý muốn của cha mẹ nhưng lại không yêu thích công việc, cuối cùng bị công ty kế toán sa thải sau 8 tháng.

Lưu Tư Mộ sau đó gia nhập giới điện ảnh, bắt đầu với vai nhỏ trong Guillermo del Toro. Sau nhiều năm đóng vai quần chúng, anh có vai ổn định trong Convenience, trước khi đảm nhận vai siêu anh hùng Marvel.

“Là con của người nhập cư, việc lớn lên trong môi trường toàn người da trắng không bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi may mắn là sự nuôi dưỡng của cha mẹ giúp sự nghiệp của mình rộng mở”, anh nói.

Salma Hayek bị yêu cầu về nước

Lớn lên ở Mexico, việc bỏ học và theo đuổi đam mê diễn xuất là quyết định mạo hiểm. Đến khi trở thành ngôi sao diễn xuất tại quê nhà, cô có ý nghĩ táo bạo hơn là tìm kiếm cơ hội nổi tiếng ở Hollywood, theo Cinema Blend.

Trong lần xuất hiện trong chương trình của Oprah Winfrey, nữ diễn viên nói: “Các đạo diễn nói rằng không có vai cho người Latin. Cô muốn diễn vai gì? Người hầu à? Tại sao cô không ở lại Mexico khi đã là ngôi sao ở đó?”.

Salma Hayek cho biết những đạo diễn không cố tỏ ra xấu tính. Họ chỉ cho cô lời khuyên hữu ích là hiếm có người Latin nào nhận được vai nữ chính. Điều đó là động lực khiến cô phấn đấu để trở thành ngôi sao thành công như hiện tại.

Salma Hayek ghi dấu ấn tại kinh đô điện ảnh và trở thành một trong những diễn viên Latin nổi tiếng nhất ở Hollywood. Ảnh: AP.

Bước đột phá lớn của Hayek là trong Desperado (1995) của Robert Rodriguez. Cô sau đó trở thành ngôi sao Latin đầu tiên được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Frida. Nữ diễn viên gần đây thành lập hãng phim riêng, lấy chồng tỷ phú và tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Trong chương trình Drew Barrymore Show, Salma Hayek cho rằng việc bản thân bị từ chối là do Hollywood đang bỏ qua nhiều diễn viên Latin, trong khi họ có nhiều tiềm năng để khai thác.

Sau nhiều năm phấn đấu, cô trở thành một trong những ngôi sao Latin có sức hút nhất mọi thời đại tại Mỹ. Trong năm qua, nữ diễn viên xuất hiện trong hai tựa phim được chú ý là Eternals và House of Gucci.

Kumail Nanjiani nói về trải nghiệm nhập cư

Kumail Nanjiani - ngôi sao Marvel gần đây và là bạn diễn của Salma Hayek trong Eternals - đến từ vùng Karachi, Pakistan và lớn lên trong gia đình Hồi giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học, Nanjiani chuyển đến Iowa, nơi anh học khoa học máy tính và triết học trước khi bắt đầu đóng phim hài ở Chicago.

Là người nhập cư trẻ tuổi, các tác phẩm hài của Nanjiani thường nghiêng về trải nghiệm của anh khi đến Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn của USA Today, Kumail Nanjiani nói: “Tôi thực sự yêu thích các bộ phim và chương trình truyền hình của Mỹ khi lớn lên. Song trải nghiệm của tôi khi sống ở Mỹ hoàn toàn trái ngược với những gì được xem”.

Kumail Nanjiani là siêu anh hùng Nam Á đầu tiên của Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Trong cuộc phỏng vấn của USA Today, nam diễn viên nói trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh là mọi người đều ám ảnh với bơ đậu phộng. “Khi ăn nó, tôi không hiểu vì sao người Mỹ lại thích nó đến vậy. Sau 20 năm, mãi cho đến năm 2021, cuối cùng tôi mới nói được rằng tôi thấy bơ đậu phộng hấp dẫn”, anh nói.

Ở giai đoạn đầu, Nanjiani có sự nghiệp bình lặng ở Hollywood. Đến khi chuyển thể câu chuyện tình yêu với vợ qua The Big Sick, anh và vợ Emily Gordon được giới phê bình đánh giá cao. Câu chuyện về người nhập cư khiến tên tuổi của Nanjiani ngày càng được chú ý.

Kể từ đó, Nanjiani trở thành ngôi sao hạng A tại kinh đô điện ảnh. Những tác phẩm của nam diễn viên tiếp tục kể về nguồn gốc Pakistan của mình, chẳng hạn loạt phim Little America. Đến khi trở thành siêu anh hùng Nam Á đầu tiên trong Eternals, tên tuổi của Kumail Nanjiani ngày càng được chú ý.

Gia đình của Diane Guerrero từng bị bắt vì nhập cư

Diane Guerrero là ngôi sao đột phá trong loạt phim đoạt giải thưởng Orange is the New Black. Gần đây, cô gây ấn tượng mạnh khi lồng tiếng cho vai diễn Isabela trong bộ phim hoạt hình Encanto.

Trước đó, cô là một phần của Jane the Virgin, gây dấu ấn với vai Crazy Zoom trong Doom Patrol thuộc vũ trụ phim ảnh DC.

Diane Guerrero là nữ diễn viên người Mỹ sinh ra ở New Jersey. Tuy nhiên, cô lớn lên trong gia đình nhập cư từ Colombia. Trong cuộc phỏng vấn của NPR, nữ diễn viên kể lại trải nghiệm tồi tệ năm 14 tuổi, đó là lúc cha mẹ cô bị trục xuất.

Tạo hình của Diane Guerrero trong Orange is the New Black. Ảnh: NBC.

“Tôi đi học về và phát hiện thức ăn trên bếp chưa được chuẩn bị xong. Một người hàng xóm đến và nói rằng dịch vụ nhập cư đến và đưa họ đi. Điều tôi làm lúc đó là trốn xuống gầm giường và khóc. Tôi cảm giác cha mẹ tôi biến mất”, cô kể.

Sau khi cha mẹ bị bắt, Diane Guerrero phải đến chỗ gia đình người quen. Cô nhớ lại bản thân “ít giống người Mỹ” hơn khi cha mẹ không giấy tờ. Sau nhiều năm nổi tiếng trong vai trò diễn viên, Diane Guerrero sử dụng nền tảng của mình để lên tiếng, kêu gọi cải cách cho chính sách nhập cư ở Mỹ.