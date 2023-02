Khó khăn bủa vây, xuất bản Ai Cập nỗ lực tổ chức hội sách

Hội chợ sách quốc tế Cairo lần thứ 54 đã mở cửa cho công chúng vào ngày 26/1 trong bối cảnh đồng tiền Ai Cập lao dốc, tỷ lệ lạm phát hơn 20% và giá giấy nhập khẩu tăng chóng mặt.

Đông đảo du khách đã tới Hội chợ sách quốc tế Cairo lần thứ 54. Ảnh: egyptindependent.

Vượt lên những khó khăn hiện tại, hội sách Cairo năm nay vẫn rất sôi động. Hơn 1.000 nhà xuất bản từ 53 quốc gia đã tham gia hội chợ.

Tìm cách gắn kết với độc giả

Theo Publishing Perpectives, gian hàng của các nhà xuất bản Ai Cập chất đầy sách mới phát hành, và họ thở phào nhẹ nhõm khi đông đảo công chúng đổ tới và vẫn tìm mua những cuốn sách họ thích. Trong vài ngày đầu tiên, ước tính có khoảng 500.000 người đã tới, chủ yếu bằng xe buýt. Hội chợ kéo dài đến ngày 6/2.

Đại diện các nhà xuất bản tham gia hội chợ dự tính doanh thu năm nay sẽ thấp đi. Ngân sách eo hẹp ở Ai Cập, nơi lạm phát lên tới 21,9% trong tháng 12/2022, buộc nhiều người phải tiết kiệm để trang trải chi phí hàng ngày ngày càng tăng.

Một số người trong ngành sách Ai Cập cho rằng hiện nay sách là sản phẩm xa xỉ, ít được ưu tiên hơn khi người dân cần chi cho những nhu cầu thiết yếu, cơ bản.

Để khuyến khích độc giả, Hiệp hội các nhà xuất bản của Ai Cập đã khuyến nghị người bán sách hỗ trợ dịch vụ trả góp. Các nhà xuất bản thuộc sở hữu nhà nước cũng đã giảm mạnh các tác phẩm kinh điển bằng tiếng Ả Rập với giá dưới 1 USD .

Ahmed Bedeir, Tổng giám đốc của một trong những nhà xuất bản lớn nhất của Ai Cập, Dar El Shorouk, chia sẻ: “Ai Cập vẫn là thị trường lớn nhất của chúng tôi”.

Ahmed thông tin thêm: “Trong tình hình kinh tế tồi tệ, chúng tôi đang chú ý đến giá cả nhất có thể. Việc tăng giá là điều không tránh khỏi nhưng chúng tôi cũng đang hỗ trợ khách hàng nhiều hơn, thậm chí giảm giá mạnh cho các tác phẩm tồn kho. Hiện chúng tôi tập trung giới thiệu những cuốn sách hay và tìm ra những cách quảng bá sáng tạo hơn. Chúng tôi đặt cược vào niềm đam mê của độc giả.”

Một vấn đề khác mà các nhà xuất bản văn học dịch ở Ai Cập, chẳng hạn như nhà xuất bản Al Arabi do Ranya và Sherif Bakr điều hành, gặp phải là các nhà xuất bản phương Tây không hiểu được những khó khăn của thế giới Ả Rập.

Sherif Bakr nói: “Một nhà xuất bản phương Tây sẽ không chấp nhận bán bản quyền nếu in dưới 1.000 bản. Nhưng đối với chúng tôi, đó là con số lớn khi tính đến giá giấy hiện nay. Nếu cố mua một tác phẩm đoạt giải Nobel thì chúng tôi luôn ở cuối danh sách vì không đủ khả năng trả nhiều hơn".

Nỗ lực thích ứng của ngành xuất bản

Và về mặt tích cực, trước những khó khăn này, các nhà xuất bản Ai Cập đang tiếp tục đổi mới về nội dung xuất bản, cách tiếp thị sách và cách tiếp cận các tác phẩm mua và bán bản quyền.

Mulla cho biết các nhà xuất bản phải "giảm hoa hồng và in ít sách hơn đối với mỗi ấn bản". "Tôi phải rất cẩn thận với việc lựa chọn sách của mình, chỉ chọn những đầu sách mà tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng", Mulla cho hay.

Một nhà xuất bản lớn, Al Masria Al Lubnaniah, với 120 nhân viên, đã vượt qua thời kỳ khó khăn bằng cách bán nội dung cho các nhà sản xuất truyền hình và bán sách trực tiếp cho độc giả, thay vì qua một khâu nữa là các hiệu sách. Ahmed Rashad, con trai của người sáng lập và hiện điều hành nhà xuất bản này, cũng chia sẻ rằng doanh số bán sách điện tử cao gấp năm lần so với năm trước.

Karam Youssef tại gian hàng của Kotob Khan. Ảnh: Publishing Perpectives.

Karam Youssef, người điều hành nhà xuất bản Kotob Khan, cũng cho biết đang nhìn thấy sự phát triển của sách điện tử. Bà nói: “Sách điện tử đang bùng nổ, ngay cả trong thế giới Ả Rập, nơi thường bắt nhịp chậm với sự thay đổi. Với chi phí giấy cao và khủng hoảng kinh tế, một giải pháp là sách điện tử. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải in giấy nhưng phải tính toán rất kỹ trước khi in vì giá đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái".

Nhà xuất bản Al Rewaq gần đây đã thành lập một bộ phận mới về vấn đề bản quyền và dịch thuật. Họ cũng đang tăng số lượng sách dịch và quan tâm đến việc bán bản quyền. Một đại diện của Al Rewaq chia sẻ: “Chúng tôi có những đầu sách đáng chú ý trong thế giới Ả Rập ở cả thể loại hư cấu và phi hư cấu. Những tác phẩm này có thể rất thú vị đối với các quốc gia khác, đặc biệt là với phương Tây”.

Gian hàng của nhà xuất bản Kayan tại Hội sách năm nay cũng luôn thu hút đông đảo độc giả trẻ tuổi yêu thích tiểu thuyết, cho dù là lãng mạn, giả tưởng hay khoa học viễn tưởng.

Nevine El-Tohamy cùng chồng Mohamed Sabry phụ trách điều hành Kayan và không ngừng tìm cách đổi mới. Sabry đã kết nối với Bassem El Kheshen, người hiện điều hành một công ty quảng bá văn học có tên là Bears Factor để xuất bản sách dịch thuật.

Nevine El-Tohamy cùng chồng Mohamed Sabry đang nỗ lực tìm những định hướng xuất bản mới. Ảnh: Publishing Perpectives.

Ví dụ, Sabry bắt đầu xuất bản tác phẩm của tác giả khoa học viễn tưởng và giả tưởng người Mỹ Brandon Sanderson, đồng thời cũng là nhà xuất bản tiếng Ả Rập cho các tác phẩm của tiểu thuyết gia người Mỹ ăn khách Colleen Hoover. Một trong những tác giả có sách bán chạy nhất của Kayan là Khawla Hamdi người Tunisia, viết sách bằng tiếng Ả Rập. Và Sabry có kế hoạch dịch và xuất bản những cuốn sách này sang tiếng Pháp để có thể đưa tới tay những người nói tiếng Pháp ở thị trường Bắc Phi.

Độc giả vẫn giữ ngọn lửa với sách

Trong 5 năm qua, Aliaa Youssef đã lái xe khoảng 100 dặm từ Alexandria đến Cairo cùng hai con chỉ để tham dự hội chợ sách. Giống nhiều người tham dự hội chợ khác, họ mang theo một chiếc vali có bánh xe để đựng số sách mà họ mua.

Aliaa Youssef cùng con gái Zeina tại hội sách. Ảnh: Publishing Perpectives.

Aliaa Youssef ngồi trên chiếc ghế đẩu màu xanh mà bà mang đến hội chợ để đợi cô con gái 14 tuổi Zeina mua một chồng sách. Omar, con trai bà, cũng ở một góc khác say mê tìm kiếm những cuốn sách cậu bé muốn mua.

Theo những người bán hàng, độc giả vẫn có niềm đam mê với sách và đang tìm ra các cách mới để giảm bớt gánh nặng. Abdallah Sakr, 33 tuổi, đại diện của nhà xuất bản El Mahrousa, cho biết: "Chúng tôi thấy hầu hết mọi người đi theo nhóm. Họ sẽ quyết định xem mình muốn gì, chia nhau mua và luân chuyển sách cho mọi người".

"Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy giá cả, nhưng vẫn có người muốn đọc sách. Vì vậy, thay vì mua năm cuốn sách, họ sẽ mua hai cuốn, hoặc một cuốn thay vì hai cuốn," Abdallah nói thêm.

Ở một góc của hội chợ, những người bán sách từ chợ sách cũ Azbakeya nổi tiếng của thành phố vẫn tỏ ra bình thản trước suy thoái kinh tế.

Nép mình bên những bức tường của Khu vườn Azbakeya lịch sử, các quầy hàng đã có hơn một thế kỷ bán sách cũ cũng như các bản in lậu với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với những nơi khác.

Như nhiều năm trước, những người bán sách này đã chở sách của họ từ khu chợ nhộn nhịp ở trung tâm Cairo đến nơi diễn ra hội chợ.