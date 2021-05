Kho bạc hút ròng gần 30.000 tỷ từ đầu tháng 5

Thị trường trái phiếu Chính phủ đang trong giai đoạn sôi động khi Kho bạc Nhà nước liên tục gọi thầu giá trị lớn, đi kèm với đó là tỷ lệ trúng thầu cũng đạt mức rất cao.

Ghi nhận trong báo cáo thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần 17-21/5 của Trung tâm Phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research, đơn vị này nhận định thị trường trái phiếu Chính phủ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất từ đầu năm.

Cụ thể, tuần gần nhất ghi nhận Kho bạc Nhà nước gọi thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu, mức gọi thầu lớn nhất từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, thị trường sơ cấp cũng tiếp tục có một tuần sôi động khi tỷ lệ trúng thầu đạt tới 96% dù lãi suất trúng thầu giữ nguyên ở kỳ hạn 20 năm và giảm 0,01-0,02 điểm % ở các kỳ hạn còn lại.

Nhu cầu tái đầu tư của các ngân hàng thương mại và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng ghi nhận ở mức lớn khiến lãi suất trúng thầu chấm dứt chuỗi tăng từ đầu năm và đảo chiều giảm nhẹ trong 2 phiên gần đây.

Tính từ đầu tháng 5 đến cuối tuần trước, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 29.533 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, trên tổng số gọi thầu 32.500 tỷ, tương đương tỷ lệ thành công gần 91%.

Trong tháng 4 trước đó, thông qua 16 đợt gọi thầu, Kho bạc Nhà nước cũng đã huy động tổng cộng 26.302 tỷ đồng trái phiếu, tăng 215% so với tháng liền trước và cao hơn tới 750% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ tháng 5 ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ này tăng mạnh so với cùng kỳ đến từ việc nền so sánh của tháng 4/2020 thấp do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu trong tháng 4 cũng ghi nhận ở mức cao 85%, trong khi trước đó nhiều phiên chỉ đạt 20-30%.

Tính từ đầu quý II đến nay, Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 55.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương 55,8% kế hoạch phát hành quý ( 100.000 tỷ đồng ).

Tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu thêm 11.000 tỷ, nếu duy trì được tỷ lệ thành công cao tương đương những tuần trước, cơ quan quản lý hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ có thể hoàn thành thêm 10-11% kế hoạch huy động quý.

Với kế hoạch huy động 100.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ cho cả quý II, Kho bạc Nhà nước sẽ phải huy động khoảng 33.000-34.000 tỷ cho riêng tháng 6. Tương đương mức huy động thành công phải đạt khoảng 8.500 tỷ/tuần qua kênh này.

Khối lượng phát hành và lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp. Nguồn: SSI Research, HNX, VBMA.

Dù thấp hơn đáng kể so với mức bình quân tuần của tháng 5, nhưng so với cùng kỳ năm 2020, giá trị này vẫn cao hơn 30%.

Diễn biến đáng chú ý với thị trường trái phiếu Chính phủ là khối lượng và tỷ lệ huy động đạt cao nhưng lãi suất vẫn dao dộng trong biên độ hẹp, giữ xu hướng đi ngang.

Theo đó, trên thị trường thứ cấp, lợi tức giảm nhẹ ở các kỳ hạn từ 5-15 năm. Chốt tuần trước ở mức 0,31% kỳ hạn 1 năm (không thay đổi); 0,75% kỳ hạn 3 năm (tăng 0,06 điểm%); 1,13% kỳ hạn 5 năm (giảm 0,03 điểm%); 2,34% kỳ hạn 10 năm (giảm 0,02 điểm %); 2,59% kỳ hạn 15 năm (giảm 0,02 điểm %); 2,98% với kỳ hạn 20 năm và 3,09% với kỳ hạn 30 năm, đều không thay đổi so với trước đó.

Theo các chuyên gia, việc lãi suất trái phiếu đi ngang có nguyên nhân từ việc Chính phủ và Bộ Tài chính giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án có chọn lọc. Vì vậy, Kho bạc Nhà nước không cần phải tăng lãi suất để thúc đẩy huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Tuy nhiên, do các ngân hàng thương mại vẫn duy trì trạng thái thanh khoản dồi dào cùng việc huy động vốn tăng trở lại (tăng trưởng đến 22/4 đạt 2,32% so với 0,54% tại ngày 19/3) khiến nhu cầu đầu tư trái phiếu của nhóm này tăng lên, đóng góp vào mức tăng chung của thị trường.