Khổ ải trước giờ ra mắt của các thần tượng Kpop

Theo Koreaboo, quá trình chuẩn bị cho màn ra mắt đòi hỏi các thần tượng phải vượt qua những giới hạn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Thần tượng Kpop phải đấu tranh tâm lý trước giờ ra mắt.

Trang Newsen đánh giá việc debut chính là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ, đặc biệt là giới thần tượng. Bởi vậy, khi việc ra mắt được xác nhận, các thần tượng tiếp tục phải bước vào quá trình rèn luyện khắt khe, thậm chí nghiêm ngặt hơn để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo trong lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Debut là mơ ước cũng là gánh nặng của mỗi thần tượng. Ảnh: Naver.

Trong bộ phim tài liệu giới thiệu hành trình ra mắt của các thành viên nhóm Le Sserafim, nữ idol người Nhật Bản – Sakura chia sẻ những áp lực mà nhóm phải trải qua khi họ chưa từng có thời điểm chắc chắn hay cơ hội để hài lòng với kỹ năng của bản thân.

Rèn luyện khắc nghiệt

Theo Korea Times, để có được màn debut ấn tượng, các idol phải trải qua một quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Ngoài thời gian ở phòng tập hay kí túc xá, họ phải tự học thanh nhạc, vũ đạo và thể hình. Theo đó, việc tập luyện gần như chiếm hết quỹ thời gian trong ngày của mỗi người.

Bộ phim tài liệu Le Sserafim - The World Is My Oyster vừa lên sóng đã chỉ ra giới hạn căng thẳng trong quá trình thực hiện ca khúc chủ đề của nhóm nhạc nữ HYBE. Sakura cho biết một ngày của các thành viên Le Sserafim thường bắt đầu vào khoảng 9h30 với việc luyện tập bằng các bài học cá nhân để cải thiện kỹ năng của từng người. Đến buổi chiều, họ có tối thiểu 7 tiếng để học nhảy cùng nhau trong phòng tập. Sau đó, nhóm sẽ kết thúc ngày vào lúc bình minh.

Cựu thành viên của H.O.T – Tony Ahn từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The DongA Ilbo về áp lực khi đối mặt với lịch trình tập luyện dày đặc từ thời còn làm thực tập sinh cho đến khi trở thành thần tượng, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị ra mắt. Nam idol cho rằng áp lực và căng thẳng liên tục sẽ là thứ các thần tượng phải sống chung. Bởi vậy, nếu có thể chịu đựng được những thử thách đó, họ mới xứng đáng được trao cơ hội debut.

Thần tượng phải tập luyện căng thẳng trước thềm ra mắt. Ảnh: Naver.

Đặc biệt, để gây ấn tượng với công chúng, ngoài kỹ năng vượt trội, các thần tượng phải có vóc dáng chuẩn mực, đặc biệt là các idol nữ. Theo Allkpop, ngoại hình là một trong những yếu tố được công chúng quan tâm hàng đầu đối với một nhóm nhạc hay một nghệ sĩ mới ra mắt.

Nhiều thần tượng từng tạo dấu ấn, thu hút được nhiều người hâm mộ chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt. Trong khi đó, không ít ngôi sao phải hứng chịu sự chỉ trích, ghét bỏ vì thừa cân, không đạt chuẩn. Bởi vậy, để có khởi đầu thuận lợi, trước thềm debut, các thần tượng đều phải áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Hơn nữa, hầu hết thần tượng cũng đều nhận thấy việc giảm cân có thể giúp họ trở nên thu hút hơn, các động tác vũ đạo cũng thanh thoát, uyển chuyển hơn. Cựu thực tập sinh Idol School - Bin Haneul từng chia sẻ chỉ khi trông thật gầy, diện mạo của các thần tượng mới được thể hiện rõ rệt. Do vậy, công ty sẽ kiểm soát cân nặng của họ rất gắt gao cho đến khi ra mắt. Sau đó, họ có thể ăn uống thoải mái hơn để đảm bảo sức khỏe cho lịch trình dày đặc.

Năm 2018, một trong những thành viên nổi tiếng của TWICE – Momo từng tiết lộ phải ngậm đá trừ cơm, tập thể dục liên tục và giảm lượng nước tối đa trong cơ thể nhằm đáp ứng mục tiêu giảm 7 kg trong vòng 10 ngày, trước thềm ra mắt hồi năm 2015.

Nữ idol cho biết: “Tôi đã không ăn. Tôi cũng không uống. Thậm chí, tôi còn không nuốt nước bọt bởi nghĩ rằng sẽ làm tăng cân. Khi đi ngủ, tôi nằm xuống và nghĩ liệu tôi có thể thức dậy vào sáng hôm sau hay không?. Tôi không thể không khóc. Tôi lo sợ mình có thể không bao giờ tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi. Tôi rất sợ”. Đến 10 ngày sau, Momo hoàn thành chỉ tiêu giảm 7kg. Tuy nhiên, các thành viên cùng nhóm cho biết họ rất kinh ngạc khi thấy thần sắc của nữ idol tái nhợt, không còn chút sức sống.

Để có hình ảnh đẹp trước công chúng, thần tượng phải tập luyện để duy trì cả ngoại hình lẫn năng lực. Ảnh: Twitter.

Không chỉ có Momo, Seulgi của Red Velvet cũng từng có nỗi ám ảnh về cân nặng. Trước khi ra mắt cùng nhóm, cô phải đấu tranh tâm lý rất nhiều về việc ăn uống: “Khi đói đến mức không chịu được nữa, em sẽ uống một chút sữa và kiên nhẫn kiềm chế cơn đói”.

Đấu tranh tâm lý

Trang Korea Herald cho rằng để đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe ở Kpop, trước khi ra mắt, thần tượng cần có cả thể lực lẫn tâm lý vững vàng. Trong tập hai của bộ phim tài liệu The World Is My Oyster của Le Sserafim, Sakura đã bật khóc khi nói về việc bị gọi là “ca sĩ tồi”.

Mặc dù đã trải qua hơn 10 năm với tư cách là một thần tượng Nhật Bản, cô vẫn phải hứng chịu những ý kiến ​​tiêu cực về kỹ năng thanh nhạc còn nhiều thiếu sót. Cô chia sẻ: “Nhiều người nói rằng tôi là một ca sĩ tồi. Khi nghe điều đó, tôi thực sự rất đau lòng. Những lời nói đó gây tổn thương đến nỗi tôi rất khó để bước vào phòng thu âm”.

Những bình luận gay gắt thậm chí còn khiến Sakura muốn giới hạn phần hát mà cô được đảm nhận trong các ca khúc của nhóm. Nữ idol cho biết bản thân bị mắc kẹt giữa mong muốn cống hiến hết mình và tâm lý lo sợ khi phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự: “Tôi muốn làm tốt, nhưng tôi cũng lo lắng mọi người có thể nói những điều đó một lần nữa”.

Thần tượng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận trước thềm ra mắt. Ảnh: Twitter.

Thế nhưng cuối cùng, nữ ca sĩ đã quyết tâm không để những ý kiến tiêu cực làm cản trở con đường sự nghiệp của mình. Hiện tại, cô đang ngày càng khẳng định kỹ năng đa dạng của bản thân với tư cách là thành viên của Le Sserafim.

Nhóm nữ nhà RBW cũng chia sẻ thời điểm khó khăn trước thềm debut. Bởi nhiều người nói visual của họ không phù hợp để trở thành idol. “Mấy cô đó sẽ không làm nên chuyện đâu” và “Các cô phải cố gắng biểu diễn hoàn hảo nếu không sẽ bị ghét bỏ đấy’’, CEO từ các công ty quản lý khác bày tỏ suy nghĩ.

Khi CEO của RBW giới thiệu Mamamoo với những người quen biết ngoài công ty, tất cả đều nói: “Họ sẽ sớm thất bại vì không có dáng vẻ của một idol”. Nhạc sĩ Kim Do Hoon cũng chia sẻ một đoạn phỏng vấn mà thành viên Hwasa hứng chịu nhiều chỉ trích về ngoại hình lệch chuẩn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và tâm lý vững vàng, cuối cùng Mamamoo cũng vượt qua được những quan niệm sai lệch về ngoại hình để trở thành một trong số các nhóm nhạc nữ đình đám nhất thế hệ 3 Kpop.