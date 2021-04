Khi sao mượn âm nhạc để trả thù người yêu

Theo The National News, Justin Timberlake là ngôi sao đẹp mã nhưng cũng thường xuyên kiếm chuyện với bạn gái cũ. Trong suốt sự nghiệp, anh thường xuyên sử dụng âm nhạc để nói xấu người yêu, bạn bè. Trong khi Cry Me a River và Last Night được cho là nhắm tới Britney Spears, ca khúc What Goes Around ... Comes Around lại viết cho người bạn thân Trace Ayala vì đã đâm sau lưng mình.