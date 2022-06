Khi người lớn cô đơn

“My Liberation Notes” - bộ phim có Kim Ji Won và Son Seok Koo đóng chính - xoay quanh nỗi niềm khó nói của những con người ở vùng quê Gyeonggi, Hàn Quốc.

Sau dịch Covid-19, dòng phim mang hơi thở chữa lành đang trở thành xu hướng mới. Được chấp bút bởi Park Hae Young - biên kịch thành công với Another Miss Oh, My Liberation Notes tái hiện nỗi cô đơn và sự chơi vơi của những con người nhỏ bé lọt thỏm giữa chốn thành thị.

Phim của Park Hae Young không ồn ào, không kịch tính, song lại gây chú ý nhờ khắc họa đúng tâm lý của những người lớn cô đơn.

Series xoay quanh cuộc sống thường nhật của ba chị em nhà họ Yeom ở vùng quê Gyeonggi. Họ mắc kẹt với những lo toan hiện tại, không tìm thấy lối ra cho vấn đề tinh thần của mình. Sự xuất hiện của Gu Ja Gyeong (Son Seok Koo) - người đàn ông bí ẩn mới chuyển đến làng - làm đảo lộn đời sống của bộ ba.

Tâm trạng nặng trĩu tuổi trưởng thành

My Liberation Notes là dự án khá kén người xem của đài JTBC, kịch bản như cuốn nhật ký được bộc lộ bởi tâm trạng nặng trĩu của tuổi trưởng thành, chính vì thế mà không khí bí bách, ngột ngạt cứ bám theo từng tuyến vai.

Kịch bản và kỹ thuật quay phim của My Liberation Notes mang tính hình tượng cao, giúp khán giả như chứng kiến trực tiếp cách các nhân vật buồn, vui, yêu, ghét.

Không xoáy sâu vào những mâu thuẫn, thù hận như các phim Hàn ăn khách Penthouse, The World of Married… phim ngợi ca chân thành tình yêu, tình bạn, cũng như mối quan hệ đồng nghiệp, láng giềng - là những thành tố nhỏ định hình đời sống tinh thần của con người.

Seoul nhộn nhịp và Gyeonggi hẻo lánh - khoảng cách xa xôi cũng không thể cho ba chị em nhà Yeom có cơ hội tìm được bến đỗ trong những chuyến hành trình xuôi ngược. Mỗi lượt tàu đi như đang bào mòn sức sống của những con người ấy, giống như hy vọng ngay trước mắt mà không cách nào nắm lấy, chỉ có thể cúi đầu trước số phận.

Đạo diễn chọn sự cảnh xô bồ trên tàu hỏa để diễn tả cuộc sống tẻ nhạt của ba chị em nhà họ Yeom.

Nỗi cô đơn sâu lắng được thể hiện nhờ thực lực của dàn diễn viên. Kim Ji Won vào vai cô em út Yeom Mi Jeong đầy nội tâm - “đóa hồng nở muộn” gây ấn tượng với đôi mắt có hồn lột tả nội tâm nhân vật phong phú, không một màu.

Lee Min Ki đóng tròn vai Chang Hee - anh trai Mi Jeong, chàng trai dường như không mấy may mắn trong tình yêu lẫn sự nghiệp.

Lee EI một lần nữa chứng minh được khả năng diễn xuất tài tình qua vai chị cả Ki Jung - người phụ nữ “sáng nắng chiều mưa”, luôn tìm đến rượu để giải sầu mỗi khi bế tắc.

Những con người ở trong thế giới u sầu đầy bóng tối không thể với lấy tia sáng tự do nào, song họ vẫn bước tiếp để tìm kiếm điều mình đang mong chờ. Câu lạc bộ “giải phóng” mà Yeom Mi Jeong, Park Sang Min, Choi Tae Hoon lập nên như dấu mốc quan trọng của phim. Cánh cửa mới mở ra cứu lấy tâm hồn các nhân vật đang bị “trói buộc” bởi thực tại khắc nghiệt.

Tình yêu là chìa khóa cho mọi bế tắc

Thông điệp tình yêu trong My Liberation Notes được thể hiện đa dạng, qua những cách yêu khác nhau của mỗi nhân vật.

Trên phim, tình yêu của người chị cả được ví như ngọn lửa hửng lên trong trái tim dường như đã nguội tắt. Suy tư, trăn trở về mục đích tồn tại, khát khao muốn có được tình yêu đã khiến chị cả Ki Jung trở nên cô độc.

Khi phải lòng Choi Tae Hoon - một ông bố đơn thân, cô quyết định vượt qua nỗi sợ để tỏ tình sau vô số lần than vãn trong cơn say. Một lần nữa, cô được cười thật tươi, yêu hết mình, dù tương lai vẫn bất định.

Tình yêu của cô út Mi Jeong và Gu lại bắt đầu bằng hai chữ “sùng bái”. Cô muốn bước ra khỏi "bức màn tối tăm" để tìm kiếm cho mình một người chịu lắng nghe mọi ưu phiền. Cô thấy hạnh phúc khi Gu Ja Gyeong chịu đứng trong bóng đêm để đợi mình.

Gu là nhân vật có nội tâm thú vị và phức tạp, mang đến những phân đoạn bùng nổ cũng như nhiều khoảng lặng xuyên suốt phim. Ban đầu, anh đại diện cho kiểu người mất niềm tin vào tình yêu, cho đến khi Mi Jeong - cô gái của đời anh xuất hiện. Cô dùng sự im lặng, nội tâm trong sáng của mình tô vẽ thêm cho cuộc sống vốn chỉ có màu xám của Gu.

Mi Jeong trở nên thật rực rỡ khi ở bên Gu.

Khi Mi Jeong và Gu chung khung hình, nhà làm phim chọn cách truyền tải nhẹ nhàng, tinh tế. Giữa hai nhân vật không có những hành động quá lãng mạn hay cuồng nhiệt, chỉ là những cái nhìn thân tình dần hóa thành đam mê qua mỗi thước phim. Tình yêu của bộ đôi như cơn gió mát lành, nhẹ nhàng len lỏi vào từng hành động nhỏ trong cuộc sống.

Trên nhiều diễn đàn phim Hàn, cảnh Mi Jeong và Gu đợi nhau ở sân ga qua mỗi tập phim được cộng đồng mạng nhận định là giàu chất thơ, không cần đến ngôn từ hoa mỹ vẫn có thể khắc họa một tình yêu đủ đầy, cao đẹp.

Những năm gần đây, người xem không khó nhận ra nhà đài Hàn Quốc đang dần khai thác nhiều khía cạnh mới cho phim truyền hình dài tập, với tình tiết gây sốc, mô-típ giật gân, ý tưởng có phần phá cách, lên án mặt đen tối của xã hội trong Squid Game, D.P, My Name…

Đến My Liberation Notes, nhà làm phim lại mang đến một hơi thở đồng quê yên bình. Tác phẩm chứng minh được sức hút của mình, với lượt xem trung bình tăng 6,1% trên toàn quốc trong tập 14 (dữ liệu do Nielsen Korea công bố).

Phim vượt qua Our Blues trong hạng mục “Phim truyền hình được xem nhiều nhất ở Hàn Quốc”.