Khi nào người dân TP.HCM được đi chợ, siêu thị?

Doanh nghiệp hoạt động sau ngày 15/9 phải dựa theo tiêu chí an toàn

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết các hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 15/9, sẽ dựa trên các tiêu chí an toàn: Người an toàn, hành trình an toàn, điểm đến, hoạt động an toàn.