Khi nào miền Bắc nắng nóng?

Không khí lạnh khiến Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét, mưa rải rác trong 2 ngày đầu tuần. Cuối tuần, một số nơi của Tây Bắc khả năng có nắng nóng.

Ngày 22/3, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ trung bình. Rạng sáng, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh đồng bằng là 15-17 độ C, vùng núi có nơi rét hại dưới 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh cũng gây mưa cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ từ chiều 21/3. Mưa dông khả năng kéo dài trong 2 ngày tới.

Chuyên gia cảnh báo ngày 22/3, các khu vực trên vẫn mưa rào, cục bộ mưa lớn, có thể kèm theo những hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc duy trì kiểu hình trời rét, mưa rải rác trong những ngày đầu tuần. Ảnh: Việt Linh.

Theo trang dự báo Accuweather, hôm nay, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt rét này. Nhiệt độ thấp trong ngày ở ngưỡng 15-17 độ. Trời rét hơn nhưng mưa giảm hẳn, nắng có thể xuất hiện vào buổi chiều.

Đợt rét này khả năng chỉ kéo dài đến ngày 23/3, sau đó khu vực tăng nhiệt trở lại. Đến giữa tuần, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 23-26 độ C. Thời tiết khu vực quay trở lại trạng thái nồm ẩm, mưa phùn, sương mù xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Đến cuối tuần này (27-28/3), các tỉnh miền Bắc hửng nắng, khô ráo, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 26-29 độ C. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La khả năng đón nắng nóng sớm, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay tại khu vực.

Chuyên gia khí tượng nhận định miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi liên tục nên người dân cần tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Trong khi đó, Nam Bộ duy trì nắng nóng trong tuần này, tập trung ở các tỉnh phía đông. Ngày 23-24/3, một vài nơi khả năng có mưa rào và dông trái mùa. Lượng mưa phổ biến 5-15 mm, có nơi cao hơn.

Theo bản đồ dự báo, TP.HCM và các tỉnh lân cận ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 35 độ C trong 2 ngày đầu tuần. Đến ngày 24/3, khu vực còn oi nóng nhưng tình trạng cải thiện hơn khi nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Đáng lưu ý, ngày 27-31/3, xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long xu thế tăng cao trở lại. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương ở ĐBSCL cần hạn chế tưới cho cây nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.

Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, người dân trước khi tưới cho cây cần kiểm tra nồng độ mặn của nước. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này.