Khi nào công an được bắt giữ người trong đêm?

Theo luật sư, công an chỉ được bắt giữ người vào buổi đêm trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc người bị bắt đang bị truy nã.

Ngày 3/5, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã chỉ đạo đình chỉ công tác một Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, để làm rõ vụ hành hung người dân tại phường Đề Thám.

Camera ghi cảnh cán bộ phường nửa đêm đến nhà bắt người, đánh phụ nữ Nửa đêm, nhóm người được cho là cán bộ và công an phường ở TP Cao Bằng đến nhà một người dân đòi bắt người rồi xô xát với phụ nữ. Công an tỉnh đang xác minh làm rõ sự việc.

Theo đó, tối 28/4, Phó trưởng công an phường Sông Bằng cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh M.K.. Tại đây, vị phó trưởng công an phường yêu cầu một cán bộ công an phường bắt giữ, vật anh N.. Trong khi đó, vị chỉ huy trực tiếp đánh, tát 2 cái vào mặt một cô gái tên Đ.K..

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Đề Thám cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một vị bác sĩ tên Nam với cô gái tên Đ.K..

Phó công an phường Sông Bằng (áo trắng) dẫn một cán bộ công an phường đến nhà một người dân để bắt giữ người. Ảnh: Cắt từ clip.

"Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Tuy nhiên, tôi chưa rõ mối quan hệ giữa bác sĩ Nam và đồng chí Công an phường Sông Bằng. Cũng không hiểu tại sao cán bộ công an phường lại làm vậy", chỉ huy Công an phường Đề Thám nói và cho biết vụ việc đang được Công an TP Cao Bằng làm rõ.

"Ngày 29/4, hai bên đã làm việc trước sự chứng kiến của Công an phường Đề Thám. Bước đầu, hai bên đồng ý giảng hòa", vị chỉ huy cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, một số độc giả đặt câu hỏi về việc lực lượng chức năng đến nhà người dân, bắt giữ người trong đêm có được phép hay không.

Trả lời câu hỏi này, đại tá Nông Văn Kiên, Trưởng công an TP Cao Bằng, cho biết lực lượng chức năng được phép bắt giữ người trong đêm nhưng chỉ ở trong trường hợp "khẩn cấp".

"Đối với vụ việc trên, kết luận đúng hay sai của Công an phường Sông Bằng vẫn đang trong quá trình xác minh", đại tá Kiên nói với Zing.

Phân tích về vấn đề này, tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết khoản 3, Điều 113, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: "Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã".

Luật sư cho hay ban đêm được hiểu là từ 22h ngày hôm trước đến 6h hôm sau.

"Nếu không phải là trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã mà bị bắt giữ vào ban đêm, người bị bắt có quyền yêu cầu khiếu nại, bồi thường thiệt hại", tiến sĩ Cường nói.

Ông Cường phân tích việc pháp luật cấm bắt người vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến công dân xung quanh, bởi khi đó là thời điểm mọi người đang ngủ.

Ngoài ra, việc bắt người vào ban đêm cũng không đảm bảo tính công khai, minh bạch của hoạt động bắt giữ.