Khi khán giả quá mệt mỏi với Kpop

Theo Korea JoongAng Daily, việc quá nhiều nhóm nhạc theo đuổi phong cách hầm hố, âm nhạc ồn ào khiến khán giả mệt mỏi. Vì thế, Kpop đang dần thay đổi.

Năm 2022, vô số nhóm nhạc mới ra mắt với âm nhạc điện tử nóng bỏng và ca từ cá tính, mạnh mẽ. Một năm trôi qua nhanh chóng, nhiều nhóm nhạc tân binh đang chuyển hướng sang âm thanh nhẹ nhàng, du dương và “dễ nghe” hơn.

Xu hướng này thịnh hành nhất tại Kpop vào mùa xuân và đầu mùa hè 2023. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, quan niệm thẩm mỹ của các nhóm nhạc thần tượng cũng thay đổi theo xu hướng giản dị hơn.

Hàng loạt nhóm nhạc thay đổi

Một trong những trường hợp thành công nhất gần đây là nhóm nhạc nữ NMIXX. Nhóm trở lại vào tháng 3 với ca khúc theo phong cách Mixxpop nhưng được xử lý tinh tế, nhẹ nhàng hơn so với 2 sản phẩm trước đó. Mixxpop được hiểu là trộn nhiều thể loại âm nhạc trong cùng một bài.

NMIXX đến từ công ty giải trí JYP Entertainment. Công ty này được biết đến khi đào tạo hàng loạt nhóm nhạc nữ thành công, bao gồm Wonder Girls, miss A, Twice và ITZY. Tuy nhiên, hai ca khúc đầu tiên của NMIXX là O.O (2022) và Dice (2022) nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng cũng như giới phê bình vì phần nhạc, ca từ khó hiểu, rắc rối.

Nhóm có thành tích bán album "khủng" nhưng đạt vị trí khiêm tốn trên các bảng xếp hạng âm nhạc bởi các ca khúc được nhận xét quá ồn ào.

Quản lý của NMIXX dường như biết thực trạng trên và quyết định giảm bớt mọi thứ khi thực hiện Love Me Like This. Ca khúc mới nhất của nhóm ra mắt vào tháng 3 với cách tiếp cận Mixxpop tinh tế hơn và phần lời đơn giản. Bài hát nhận phản hồi tích cực và từ đó trở thành bản hit của NMIXX. Ca khúc đạt vị trí cao nhất là hạng 4 trên bảng xếp hạng Melon.

NMIXX từng theo đuổi hướng trộn nhiều thể loại nhạc trong một bài và bị khán giả phản ứng. Gần đây, họ quyết định thay đổi sang dòng nhạc đơn giản, dễ nghe hơn. Ảnh: SBS.

NMIXX không phải nhóm duy nhất đạt được thành công sau quyết định táo bạo là thay đổi phong cách. Nhóm nhạc nữ H1-KEY phát hành ca khúc Rose Blossom vào đầu năm nay và đạt vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Melon. Nhóm thậm chí được mệnh danh “phép màu từ một công ty nhỏ”. Bản ballad rock nhẹ nhàng đánh dấu sự lột xác của H1-KEY. Trước đó, nhóm theo đuổi âm thanh điện tử sôi nổi.

Các nhóm nhạc nam cũng không ngoại lệ. Các tân binh TNX và ATBO lần lượt ra mắt vào năm ngoái với các ca khúc điện tử mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những bài hát mới nhất của họ cho thấy sự thay đổi. Love or Die của TNX và Next To Me của ATBO được phát hành trong năm nay, đều là những bản tình ca du dương. MV của họ cũng chuyển từ màu đen tối sang thời trang tuổi teen sôi nổi.

Người nghe nói chung đang phản hồi tích cực hơn. Điều đó thể hiện qua việc 2 nhóm nhạc tăng trưởng về doanh số bán album. Có vẻ các công ty lưu ý đến phản hồi tiêu cực của công chúng với những ca khúc quá ồn ào, phức tạp và quyết định từ bỏ định hướng ban đầu, hoặc ít nhất là có sự cải tạo.

Nhóm nhạc Fifty Fifty lọt vào bảng xếp hạng Billboard với ca khúc Cupid. Ảnh: Attrakt.

NewJeans tạo nên bước ngoặt

Theo Korea JoongAng Daily, từ trước đến nay, Kpop nhiều lần bị chỉ trích vì âm nhạc ồn ào, khiến công chúng khó thưởng thức. Stray Kids, NCT hay nhiều nhóm nhạc nam của Hàn Quốc trung thành với âm nhạc hip hop, điện tử vẫn có lượng album bán ra khủng. Stray Kids mới đây thậm chí lập kỷ lục khi đạt 4,93 triệu album đặt trước. Họ không quá chú trọng tới công chúng Hàn Quốc mà hướng đến người hâm mộ quốc tế.

Các nhóm kể trên còn đầu tư mạnh cho những màn trình diễn và lời bài hát mạnh mẽ với câu chuyện hấp dẫn để thu hút người hâm mộ. Đây được coi là chiến lược tốt để củng cố một fandom (cộng đồng fan), đặc biệt sau thành công của ca khúc hỗn hợp, khó hiểu Next Level (2022) của aespa.

Vậy lý do khi nhiều nhóm nhạc, cả nữ và nam, đang dần chuyển hướng sang những sản phẩm “thân thiện” hơn với công chúng là gì?.

Một nhà phê bình âm nhạc nói với Korea JoongAng Daily: “Phong cách mạnh mẽ, khác biệt, thậm chí hơi kỳ quặc đã giúp các nhóm nhạc thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Ngày nay có rất nhiều nhóm nhạc mới ra mắt, khiến việc gây chú ý với công chúng càng trở nên khó khăn. Để nổi bật, các công ty đã nghĩ ra ngày càng nhiều concept lập dị và âm thanh mạnh mẽ, như thể họ đang nói 'Này, tôi là người kỳ lạ nhất'".

Tuy nhiên, theo nhà phê bình âm nhạc, nhóm nhạc nữ NewJeans gây chấn động khi ra mắt vào tháng 8/2022 với thể loại nhạc teen pop sôi động, đơn giản. Đây chính là bước ngoặt quan trọng cho thị trường. Họ hiện là một trong những nhóm nữ hàng đầu Hàn Quốc, phủ sóng truyền thông và nhiều sự kiện lớn với âm nhạc đơn giản nhưng lôi cuốn, dễ hát theo.

“Nhưng bây giờ, giữa quá nhiều sản phẩm cá tính, lập dị, âm thanh nhẹ nhàng và concept đơn giản hơn lại trở nên khác biệt, thu hút. Một ví dụ điển hình là BTS chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, dễ nghe vào những năm 2020 và đạt được thành công lớn hơn trên toàn cầu. Nhóm đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Điều đó nâng cao giá trị thương mại của họ với tư cách một nghệ sĩ rất nhiều”, chuyên gia nhận định.

Thành công của NewJeans cho thấy dòng nhạc teen pop đơn giản chưa bao giờ lỗi thời. Ảnh: ADOR.

Nhóm nhạc nam NCT Dream, thường được biết đến với âm thanh đặc trưng của synth và rap mạnh mẽ. Cuối năm 2022, nhóm đứng đầu bảng xếp hạng Melon với Candy - bản làm lại từ ca khúc nhạc pop cùng tên được phát hành vào thập niên 1990 của HOT. Từ đó, họ tạo nên bước ngoặt cho nhiều nhóm nhạc nam theo sau.

Ngày càng nhiều tân binh Kpop ra mắt với âm nhạc dễ nghe cùng concept “trong sáng và ngây thơ”.

Các nhóm nhạc nữ CSR và Fifty Fifty, cũng như nhóm nhạc nam The Wind, thể hiện những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Fifty Fifty đang đạt được thành công ở thị trường quốc tế với bản hit Cupid và CSR cũng giành vị trí quán quân trên một chương trình âm nhạc truyền hình sau chưa đầy một năm ra mắt nhờ ca khúc ♡Ticon.

Các nhóm đến từ công ty nhỏ chọn hình tượng ngây thơ, cổ điển và dòng nhạc teen pop có thể là chiến lược mới để nhắm vào thị trường ngách, đặc biệt những khán giả quá chán âm nhạc mạnh mẽ.

Cường quốc Kpop HYBE cũng đang đi theo xu hướng với nhóm nhạc nam BoyNextDoor từ công ty con KOZ Entertainment. Nhóm ra mắt với hình tượng “chàng trai nhà bên” thân thiện.