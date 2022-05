Khi hàng triệu người xem livestream vụ xử Johnny Depp và Amber Heard

Giới chuyên gia cho rằng việc livestream vụ kiện dễ làm ảnh hưởng đến cách hành xử của những người ở tòa, từ nguyên đơn và bị đơn, luật sư đến nhân chứng.

Khán giả toàn cầu đang dõi từng ngày để xem cuối cùng Johnny Depp có thắng kiện Amber Heard và nhận khoản bồi thường 50 triệu USD sau các phiên tòa xử tội phỉ báng ở Virginia, Mỹ hay không.

Những ngày qua, hàng triệu người đã nhấn vào các video được cắt dựng, tổng hợp từ livestream với tiêu đề như "Johnny Depp nhếch mép cười trước luật sư của Amber Heard", "Amber Heard giật mình khi thấy chồng cũ".... và liên tục bàn tán biểu cảm, hành động của hai ngôi sao.

Số người xem vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard tăng kỷ lục lên 330 triệu người vào đầu tháng 5. Ảnh: The Independent.

Theo The Independent, vụ kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi quy mô lớn và hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tài tử Cướp biển tố bị News Group Newspapers - công ty mẹ của The Sun - bôi nhọ danh dự. Phiên tòa hiện tại xoay quanh bài xã luận mà Heard viết trên Washington Post năm 2018, trong đó ngụ ý Depp là kẻ bạo hành gia đình.

Livestream vụ kiện của người nổi tiếng - nên hay không?

Việc xét xử người nổi tiếng trước công chúng không mới. Thật ra, ranh giới giữa công lý và giải trí đã biến mất ở Mỹ trong nhiều thập kỷ nay. Các phiên tòa truyền hình nổi tiếng phải kể đến như vụ giết người của ngôi sao bóng bầu dục OJ Simpson (1994-1995), vụ án giết người hàng loạt của Ted Bundy (năm 1979) - vụ án đầu tiên được phát sóng trên toàn nước Mỹ với hơn 100 triệu người theo dõi.

Từ năm 2019, mạng truyền hình Court TV và YouTube đã nâng tính năng phát trực tiếp trong phiên tòa quốc gia lên tầm quốc tế. Rachel Stockman - Chủ tịch Law & Crime Network, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Court TV - nói với phóng viên The Independent rằng trong 9 triệu khán giả theo dõi vụ kiện Depp - Heard mỗi ngày, chỉ 35% là người sống tại Mỹ, còn lại trải dài khắp thế giới, trong đó ghi nhận 7% ở Anh.

Court TV cũng phát trực tuyến đầy đủ diễn biến sau khi thẩm phán Penney Azcarate cho phép quay phim, và báo cáo lượng người xem đã tăng gấp 4 lần trong suốt phiên tòa.

Stockman nói công ty của cô có đội ngũ "người theo dõi phiên tòa" - chịu trách nhiệm truy tìm các phiên xử được công chúng quan tâm và gửi đơn xin thẩm phán đồng ý cho quay phim. Thường thì các vụ giết người hút lượng view nhất trên livestream, con số đặc biệt cao nếu phiên xử có liên quan đến người nổi tiếng.

Dù không phải án mạng, kiện tụng giữa Depp và vợ cũ vẫn ghi nhận lượng người xem cao ngất ngưởng nhờ vào độ nhận diện rộng khắp của hai ngôi sao. Stockman khẳng định sức hút của cặp diễn viên The Rum Diary: “Chúng tôi đang thấy tăng gấp 4, 5, thậm chí 6 lần số lượng người xem”.

Fox News, ET và nhiều tờ báo, kênh truyền thông của Mỹ cử phóng viên đến livestream phiên xử kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard. Ảnh: Fox News/IT.

Wayne Cohen - luật sư và giáo sư của Đại học George Washington - cho biết tất cả phiên tòa ở Mỹ đều công khai, bất kỳ ai cũng có thể đến nghe xử nếu muốn. Quyền này đã được nêu trong lần sửa đổi thứ 6 của hiến pháp.

Chia sẻ trên The Independent, cựu công tố viên liên bang Neama Rahmani tiết lộ rằng trước khi Depp và Heard đưa nhau ra toà, phiên xét xử Derek Chauvin - viên cảnh sát đã giết George Floyd - được phát trực tiếp trên Court TV thu hút lượng xem "khủng" nhất.

Rahmani nhấn mạnh những vụ kiện tương tự như trên nhất định phải công khai. Đây là điều bắt buộc nhằm khôi phục, củng cố niềm tin nơi công chúng đối với hệ thống tư pháp Mỹ.

"Nhiều người ở Mỹ không tin vào pháp luật hình sự. Dân nghĩ các công tố viên, sĩ quan cảnh sát tham nhũng và không minh bạch, dù là mọi hành động và quyết định họ đưa ra đều dựa trên luật pháp, theo ý kiến riêng của tôi", cựu công tố viên quan điểm.

Hệ lụy của xét xử công khai

Theo The Independent, việc livestream vụ án gây ra tranh cãi vì dễ làm ảnh hưởng đến cách hành xử của mọi người ở tòa, từ nguyên đơn và bị đơn, luật sư đến nhân chứng.

Luật sư Wayne Cohen đã nói: "Nếu bạn dí camera vào mặt tôi và bỗng dưng mọi lời nói, hành động của tôi có khả năng tác động rộng rãi, đạo đức nghề nghiệp trên cương vị của người làm luật sư này chắc chắn bị lung lay".

Chủ tịch của Law & Crime Network, Rachel Stockman, ước tính "70% hoặc hơn" những bình luận trực tiếp là ủng hộ Johnny Depp, trong khi cựu công tố viên Neama Rahmani tin rằng tỷ lệ này phải ở mức 90 đến 95%. Thành kiến về Amber Heard đã được thể hiện qua bản kiến nghị có hơn 3 triệu chữ ký yêu cầu Warner Bros. loại nữ diễn viên khỏi Aquaman 2.

Ở góc độ nào đó, động thái chỉ trích và vùi dập Heard thông qua những video cắt dựng từ livestream trước khi bồi thẩm đoàn công bố kết luận cuối cùng, là điều không nên.

Video ghi lại biểu cảm của Amber Heard được cắt từ livestream thu hút sự chú ý lớn. Ảnh: People.

NBC News đưa tin tiến sĩ tâm lý Dawn Hughes - nhân chứng đầu tiên của Heard - đã bị tấn công sau khi khẳng định "Heard bị rối loạn tâm lý hậu sang chấn" trên sóng trực tiếp.

Ngày 3/5, hồ sơ của cô trên WebMD bị phần lớn người hâm mộ Depp đánh giá tiêu cực bên dưới thông tin hành nghề.

"Nhân chứng phải cân nhắc rất kỹ trước khi phát ngôn. Họ lo lắng liệu những gì sắp nói ra có bị nhóm người hung hãn bảo vệ Johnny Depp tức giận hay không. Thật khó để phủ nhận rằng những cân nhắc đó không ảnh hưởng đến tính chính xác của cán cân công lý", cây bút Tom Murray của The Independent nhận định.

Chuyên gia phân tích rằng hành động công kích của người hâm mộ Depp tác động sâu rộng đến các nạn nhân của bạo lực gia đình như Heard (trong trường hợp cô chứng minh mình đúng) trong việc đưa sự thật ra ánh sáng.

Theo báo cáo năm 2018 của Women's Aid, chỉ 2% phụ nữ sử dụng các dịch vụ công cộng để trình báo cảnh sát về hành vi lạm dụng trong gia đình.

"Nhiều phụ nữ im lặng vì sợ bị chồng, người yêu trả thù. Họ không muốn chuyện riêng phơi bày trước công chúng và bị dư luận phán xét theo chiều hướng tiêu cực", người phát ngôn của Solace Women's Aid, một trong những tổ chức từ thiện về lạm dụng gia đình lớn nhất nước Anh, kết luận.