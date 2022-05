Khi BTS nhập ngũ

Việc đẩy mạnh hoạt động cá nhân cũng như tạo ra sự kết hợp đặc biệt trong nhóm là cách để HYBE duy trì sức hút và danh tiếng của BTS khi có thành viên nhập ngũ.

Thời gian gần đây, vấn đề nhập ngũ của BTS tiếp tục gây tranh cãi ở Quốc hội cũng như dư luận xứ Hàn, nhất là trong thời điểm lệnh hoãn nghĩa vụ quân sự của anh cả Jin sắp kết thúc.

Theo Allkpop, xuất phát từ các vụ bê bối liên quan đến trốn tránh nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc những năm gần đây, một bộ phận quần chúng bày tỏ sự phản đối với việc BTS được miễn nhập ngũ. Trong khi đó, đa số lãnh đạo, quan chức xứ Hàn lại đưa ra lập trường ủng hộ nhóm nhạc nhà HYBE được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ những đóng góp to lớn của BTS cho sự phát triển của quốc gia.

Hồi tháng 4, HYBE vừa tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ công bố tổng lợi nhuận đạt được trong quý I năm 2022. Theo đó, BTS đã mang về mức doanh thu khoảng 49 triệu USD từ các buổi hòa nhạc và biểu diễn. Trong đó, ba đêm concert Permission To Dance On Stage của nhóm hồi tháng 3 tại sân vận động Jamsil, Seoul (Hàn Quốc) với số lượng 45.000 khán giả đã đem về nguồn thu ấn tượng.

HYBE thu lợi nhuận lớn từ việc tổ chức concert BTS. Ảnh: Twitter.

Vốn là “gà đẻ trứng vàng” của HYBE, việc BTS tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể coi là tổn thất lớn của công ty. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, giới chuyên gia cho rằng việc đẩy mạnh hoạt động của các thành viên vừa giúp đảm bảo nguồn lợi nhuận của HYBE vừa duy trì sức hút và vị thế hàng đầu của BTS.

Phát triển tài năng từng thành viên

Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ của nhóm, không thể phủ nhận BTS là boy group hiếm hoi có mức độ nổi tiếng đồng đều giữa các thành viên. Mỗi người đều có thế mạnh, màu sắc âm nhạc riêng. Nhưng tất cả đều đa tài và có lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới.

Trang Movist (Hàn Quốc) đưa ra quan điểm “ông lớn” Kpop nên đẩy mạnh lịch trình solo cho các thành viên, đặc biệt là em út Jung Kook. Lý do đầu tiên được trang này đưa ra là lợi thế về tuổi tác. Jung Kook năm nay 24 tuổi. Như vậy, anh vẫn còn 6 năm hoạt động trước khi đến hạn nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Jung Kook được đánh giá là thành viên có kỹ năng toàn diện nhất nhóm. Nam idol sinh năm 1997 không chỉ là giọng ca kiêm vũ công chính mà còn đảm nhận vai trò trung tâm của nhóm. Hơn nữa, em út BTS còn cho thấy mức độ phủ sóng toàn cầu với loạt thành tích ấn tượng.

Cụ thể, theo Kpopinside, sản phẩm solo gần đây nhất của Jung Kook mang tên Stay Alive – bản OST cho bộ phim hoạt hình 7 Fates: Chakho đã trở thành ca khúc đầu tiên và duy nhất đạt hạng 1 iTunes tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đạt All-kill iTunes 8/8 thị trường âm nhạc lớn trong 24 giờ đầu phát hành. Cùng The Weeknd, nam idol sinh năm 1997 là nghệ sĩ thứ hai có bài hát phát hành sau một ngày đạt 4 triệu lượt stream.

Các thành viên BTS được đánh giá cao về mọi mặt. Ảnh: Twitter.

Không chỉ Jung Kook, cả 6 thành viên còn lại của BTS cũng đều đạt thành tích ấn tượng trong các sản phẩm solo. Theo Allkpop, OST Yours trong phim Jirisan của anh cả Jin đã đạt vị trí top 1 trên Gaon Download, giúp anh trở thành thành người đầu tiên trong BTS đứng đầu BXH này với một ca khúc solo.

Ngoài ra, Yours cũng phá vỡ kỷ lục đạt hạng 1 tại 98 quốc gia do Adele thiết lập cùng Easy On Me. Theo đó, anh cả BTS trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giữ vị trí số 1 trên iTunes của 99 quốc gia trong năm 2021.

Jimin cũng từng phá kỷ lục toàn cầu trên Soundcloud với đĩa đơn solo Promise, đạt hơn 300 triệu lượt stream chỉ sau 12 tháng phát hành. Trước đó, Filter cũng trở thành ca khúc solo của nam nghệ sĩ Hàn Quốc được stream nhiều nhất, vượt qua ON của BTS. Ngoài ra, bản hit solo của Jimin cũng đứng đầu top bán chạy nhất năm 2020, 2021 trên Amazon.

Trong nhóm vocal, Kim Tae Hyung là thành viên có nhiều ca khúc solo nhất. Theo KBS World, V hiện là thần tượng Kpop đầu tiên và duy nhất có 5 bài hát solo vượt qua 100 triệu lượt stream, gồm hai ca khúc nhạc phim là Christmas Tree (Our Beloved Summer) và Sweet Night (Itaewon Class) cùng ba bài hát do anh tự sáng tác thể hiện là Singularity, Stigma và Inner Child.

V được săn đón cả ở mảng diễn xuất. Ảnh: Naver.

Ngoài âm nhạc, Kim Tae Hyung là thành viên duy nhất của BTS có cơ hội phát triển mạnh mẽ về mảng diễn xuất. Không chỉ ngoại hình, V còn có chất giọng trầm ấm và biểu cảm gương mặt đa dạng. Trước đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam idol sinh năm 1995 là một trong những diễn viên được “săn lùng” nhất làng giải trí xứ kim chi.

Các đạo diễn và nhà sản xuất đều sẵn sàng chi trả mức thù lao lên đến 445 nghìn USD /tập chỉ để anh nhận lời tham gia đóng chính trong tác phẩm của họ. Hãng Star News cho biết mức thù lao của V còn cao hơn Kim Soo Hyun - nam diễn viên được trả cát xê cao nhất Hàn Quốc hiện nay. Như vậy, ngoài âm nhạc, HYBE có thể thu lại được nguồn lợi nhuận không nhỏ nếu để V tham gia diễn xuất.

Nằm trong bộ 3 rapline tài năng, J-Hope, R.M và Suga không chỉ là Idol mà còn tham gia sản xuất, sáng tác nhiều ca khúc cho nhóm. Với mixtape cá nhân Hope World gồm 5 bài hát tự sản xuất, tính đến nay, J-Hope đã trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất chạm tới con số 9,9 triệu followers.

Trong khi đó, trưởng nhóm R.M cũng ghi nhận những thành công đáng nể với Mixtape solo thứ hai mang tên Mono (2018). Chỉ sau một ngày, Mono vươn lên dẫn đầu BXH Album của iTunes tại 86 quốc gia. Với thành tích này, Mixtape của trưởng nhóm R.M đã lập kỷ lục đứng đầu BXH album của iTunes tại nhiều quốc gia nhất, vượt qua thành tích album tái bản Love Yourself: Answer của BTS.

Nhóm rapline còn sở hữu khả năng sản xuất và sáng tác âm nhạc. Ảnh: Naver.

Được mệnh danh là nhà soạn nhạc thiên tài, không chỉ thành công với vai trò là ca sĩ solo, Suga còn đứng sau loạt bản hit của nhiều nghệ sĩ Kpop. Với sự nghiệp hoạt động cá nhân, sản phẩm D-2 phát hành dưới nghệ danh August D vào năm 2020 trở thành album nhanh nhất của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt 400 triệu lượt phát trực tuyến. Bên cạnh đó, Suga là nam nghệ sĩ solo Hàn Quốc có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên nền tảng này với 11,1 triệu lượt.

Đặc biệt, chỉ tính đến tháng 12/2020, với 137 ca khúc được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc ghi nhận với tư cách là nhạc sĩ và nhà soạn nhạc, Suga lọt vào top 10 BXH các nhà sản xuất nhạc của Billboard Hot 100.

Loạt thành tích solo ấn tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của từng thành viên BTS bên cạnh tư cách là một nhóm. Theo đó, ngoài việc phát hành sản phẩm âm nhạc, nhiều ý kiến cho rằng cả 7 thành viên BTS đều có đủ khả năng và lượng fan đông đảo để tổ chức concert solo. Bởi vậy, HYBE có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào BTS để đưa ra những hướng đi riêng cho từng người trong thời gian nhóm có thành viên nhập ngũ.

Tạo ra những sự kết hợp đặc biệt

Một chủ đề về việc hình thành các nhóm nhỏ BTS từng gây chú ý trên diễn đàn Pann Nate. Theo đó, nguyên nhân không thành lập các unit vì BTS luôn chú trọng hoạt động nhóm với 7 người. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể trở thành một giải pháp cho HYBE để duy trì hoạt động cũng như sức hút của BTS khi có thành viên nhập ngũ.

BTS có thể lập các nhóm nhỏ để hoạt động. Ảnh: Twitter.

Trước đó, BTS từng có unit của V và Jimin – hai thành viên sinh năm 1995 trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau từ thời thực tập sinh. Khi đó, nhóm nhỏ Vmin đã phát hành ca khúc mang tên Friends nói về tình bạn khăng khít trong hơn một thập kỷ của hai thần tượng. Ca khúc này sau đó đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, thậm chí còn được dùng làm nhạc phim cho Eternals của Marvel.

Nhiều ý kiến cho rằng việc các thành viên BTS kết hợp với nghệ sĩ khác cũng là một cách hiệu quả để duy trì sức hút tên tuổi cho nhóm.

Điều này không chỉ giúp họ chứng tỏ sức hút cá nhân mà còn tạo cơ hội để mỗi người thể hiện nhiều khía cạnh và màu sắc mới mẻ hơn. Bằng chứng là màn hợp tác giữa Suga và Psy hay Jimin cùng Ha Sung Woon gần đây đã mang lại những hiệu ứng rõ rệt.

Theo Naver, chỉ sau 4 giờ 42 phút, With You - ca khúc nhạc phim Our Blues của đôi bạn Jimin - Ha Sung Woon đã vươn lên vị trí số 1 trên BXH iTunes Top Songs ở ít nhất 100 quốc gia, vượt qua Dynamite của BTS để xác lập kỷ lục trở thành bài hát nhanh nhất đạt được thành tích này. With You cũng khẳng định được sức nóng tại quê nhà khi góp mặt trong Top 100 trên BXH Melon.

MV kết hợp của Psy và Suga cũng chính thức trở thành video âm nhạc Kpop nhanh nhất cán mốc 100 triệu lượt xem năm 2022. Bên cạnh đó, That That cũng đứng đầu iTunes ở tổng số 70 quốc gia chỉ trong thời gian ngắn ra mắt. Ở các trang nhạc số Hàn Quốc, ca khúc đều ghi nhận thứ hạng trong top 10.

Việc kết hợp giữa các thành viên hoặc với nghệ sĩ khác là một cách để duy trì danh tiếng cho BTS khi có thành viên nhập ngũ. Ảnh: Naver.

Tuy sức hút của từng thành viên là điều không thể phủ nhận, BTS thật sự thành công khi có 7 thành viên. Trưởng nhóm BTS cũng từng chia sẻ bất kể cuộc sống cá nhân ra sao, cả anh ấy và các thành viên khác đều muốn tiếp tục làm việc cùng nhau.

Bởi vậy, dù là hai năm hay 10 năm sau khi tất cả thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, BTS vẫn tái hợp và nổi tiếng hơn nữa nếu ARMY tiếp tục ủng hộ và trân trọng âm nhạc của họ như hiện nay.