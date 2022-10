Khi BTS không ngoại lệ

Việc tất cả thành viên BTS quyết định nhập ngũ và tái hợp vào năm 2025 là cách để nhóm đảm bảo danh tiếng và duy trì vị thế hàng đầu trong lòng công chúng Hàn Quốc.

Các thành viên BTS sẽ lần lượt nhập ngũ.

Thời gian gần đây, vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS trở thành chủ đề được quan tâm nhất với công chúng cũng như người hâm mộ quốc tế.

Nói về vấn đề miễn nhập ngũ của nhóm nhạc nhà HYBE, Lee Song (29 tuổi, nam) hiện làm việc tại Seoul cho biết: “Thực ra, tôi nghĩ không ai muốn đi nghĩa vụ quân sự cả. Tôi không nghĩ rằng đặc quyền nên được mở rộng. Một điều hiển nhiên là mọi người phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để có thể được hưởng những quyền lợi mà quốc gia mang lại”.

Vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS hiện là một trong những chủ đề được quan tâm nhất với công chúng. Ảnh: Naver.

Anh nói thêm: “Vô số nghề nghiệp khác cũng đang đóng góp cho đất nước, nhưng chỉ trao đặc quyền cho một số ít người được tiết lộ trước công chúng là đi ngược lại công lý, công bằng”.

Giảm bớt gánh nặng lên BTS

Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, việc ca khúc Dynamite của BTS đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100 đã đóng góp vào nền kinh tế 1,18 tỷ USD , bao gồm doanh thu bán đĩa trực tiếp và lượt nghe tải trực tuyến, xuất khẩu các mặt hàng liên quan như mỹ phẩm, quần áo...

Trong một báo cáo năm 2018, Viện nghiên cứu Hyundai cũng chỉ ra đóng góp kinh tế trung bình mỗi năm của BTS là khoảng 2,86 tỷ USD và hiệu quả lợi nhuận khoảng 978 triệu USD . Với nguồn lợi nhuận khổng lồ mà nhóm mang lại, một số quan chức Chính phủ đã chủ động đề xuất sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự đối với BTS trong khi chưa có sự hội ý với các thành viên.

Điều này vô tình đặt BTS vào thế khó khi phần lớn người dân phản đối và cho rằng thành tích của nhóm chưa đủ lớn để được miễn giảm. Thậm chí, có ý kiến cho rằng BTS và công ty quản lý đang tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự vì sợ mất đi nguồn kinh tế lớn trong thời gian nhóm nhập ngũ.

Hứng chịu nhiều kiến tiêu cực trong suốt một thời gian dài, ngày 17/10, đại diện công ty chủ quản HYBE đã đưa ra một thông báo chính thức về việc tất cả thành viên BTS sẽ nhập ngũ theo đúng quy định của Chính phủ, bắt đầu từ anh cả Jin.

Theo báo cáo, nam thần tượng sinh năm 1992 đã chủ động hủy bỏ đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự và sẽ lên đường nhập ngũ sau khi phát hành đĩa đơn solo vào cuối tháng 10.

Thành công vang dội của BTS cũng khiến nhóm phỉ chịu nhiều áp lực về tâm lý lẫn sức khỏe. Ảnh: Twitter.

Theo Yonhap News, kể từ khi chủ đề của BTS và quân đội được thảo luận, nhiều người đã cáo buộc Chính phủ lợi dụng nhóm và chỉ xem xét miễn trừ vì những lợi ích kinh tế mà họ mang lại.

Tại cuộc họp các thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/10, đại biểu Sul Hoon ủng hộ việc miễn nghĩa vụ cho nhóm. Ông cho rằng tầm ảnh hưởng của BTS tại Hàn Quốc và toàn cầu rất mạnh mẽ. Vì thế, việc họ phải ngừng hoạt động có thể là tổn thất lớn cho quốc gia.

Trong khi đó, đại biểu Han Ki Ho cho rằng việc tranh cãi về vấn đề nhập ngũ của BTS là vô nghĩa. Bởi ngay từ đầu, nhóm chưa từng có ý định xin miễn giảm nghĩa vụ bắt buộc. Cụ thể, trong ca khúc What Do You Think, thành viên BTS - Suga đã đưa ra lời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tự gia nhập quân đội khi đến lúc. Vậy nên, những ai muốn lợi dụng điều này để phán xét thì xin hãy im lặng".

Ông Han nói thêm: "Do có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này, họ đã phải viết ra một bài hát như thế. Tranh luận là vô nghĩa khi chính BTS đã nói họ muốn phục vụ trong quân đội".

Đại biểu Lee Ki Shik cũng ủng hộ việc bắt buộc nghĩa vụ quân sự với BTS. Bởi những năm gần đây, Hàn Quốc chứng kiến sự sụt giảm đáng kể số lượng thanh niên nhập ngũ. Với vai trò là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn với thế hệ trẻ, việc các thành viên BTS thực hiện nghĩa vụ sự sẽ trở thành tấm gương để noi theo.

BTS bị coi như "cỗ máy kiếm tiền". Ảnh: Naver.

Chưa dừng lại, theo Yonhap News, vào đầu tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc - Lee Jong Sup đã thông qua quyết định cho phép các thành viên BTS có thể tham gia biểu diễn ở nước ngoài khi đang phục vụ trong quân đội.

Thông tin này nhanh chóng gây ra những cuộc tranh cãi lớn trên MXH. Phần lớn tỏ ra bất bình với cách BTS bị đối xử như ''cỗ máy kiếm tiền''.

''Hãy để cho họ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong yên bình. Họ có thể trở lại hoạt động âm nhạc sau khi xuất ngũ và sẵn sàng cho công việc'', ''Hãy để họ nghỉ ngơi trong hai năm. Họ cần điều đó. Họ không phải là người máy. Hãy để họ thực hiện nghĩa vụ như những nam giới Hàn Quốc khác. HYBE có đủ nghệ sĩ để bù đắp cho sự vắng mặt của BTS. Làm ơn để họ yên''… là những bình luận của một số khán giả.

Sự đồng thuận của số đông

Thực tế, nghĩa vụ quân sự được xem là vấn đề nhạy cảm ở Hàn Quốc, đặc biệt với người nổi tiếng. Trong quá khứ, nhiều ngôi sao đã tự tay hủy hoại sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao vì trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cụ thể, ba ngôi sao đình đám gồm Song Seung Hun, Jang Hyuk và Han Jae Suk từng đưa ra những báo cáo, hồ sơ bệnh án giả khi có lệnh triệu tập nhập ngũ.

Sau đó, phía quân đội Hàn Quốc phải phái người đến kiểm tra sức khỏe thể chất ngay tại chỗ và bắt buộc xung quân. Vướng phải làn sóng phẫn nộ, trước ngày lên đường, cả ba phải mở họp báo để xin lỗi song công chúng vẫn không còn giữ được thiện cảm với họ như trước.

Jin là người chủ động rút đơn miễn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Naver.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc các chàng trai BTS quyết định nhập ngũ trong khi Chính phủ vẫn chưa thể đưa ra tuyên bố chính thức đã giúp họ không chỉ giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng mà còn chấm dứt những tranh cãi không đáng có trong suốt thời gian qua.

Theo Naver, việc nhập ngũ còn mở ra cho nhóm nhiều lựa chọn trong tương lai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, BTS có thể tái hợp hoặc phát triển dự án solo của từng thành viên. Điều đáng lo ngại chỉ là thời gian nhập ngũ kéo dài khoảng 3 năm có thể làm giảm sức nóng tên tuổi của BTS. Tuy nhiên, sự sụt giảm có lẽ không đáng kể.

Đặc biệt, quyết định nhập ngũ của BTS được đưa ra ngay sau tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung phát triển và hoàn thiện bản thân hồi tháng 6. Việc liên tục đưa ra những tuyên bố nhóm gián đoạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã phần nào cho thấy sự mệt mỏi và áp lực đã đạt đến giới hạn của BTS.

BTS nhận được sự ửng hộ của số đông khi quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Twitter.

Theo tờ Sports Kyunghyang, tranh cãi về vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS trong suốt thời gian dài chính là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu của HYBE liên tục sụt giảm.

Thế nhưng, theo báo cáo vào sáng 18/10 tức ngay sau khi quyết định nhập ngũ của BTS được đưa ra, giá cổ phiếu của HYBE lại bất ngờ tăng lên 6,52 % so với ngày giao dịch trước đó. Điều này phần nào cho thấy những đánh giá tích cực của nhà đầu tư về việc nhập ngũ của BTS.

Nhà nghiên cứu Lee Hyein nhận định: “Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2023 và 2024, đồng thời lợi nhuận có khả năng tăng cao do sự kỳ vọng vào nhiều nghệ sĩ khác trong công ty".