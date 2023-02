Khi AI thi IELTS

ChatGPT - ứng dụng AI của công ty khởi nghiệp OpenAI - đang gây sốt bởi khả năng cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tương tác lại các yêu cầu của người dùng. Có nền tảng dữ liệu khổng lồ có thể trả lời mọi câu hỏi, ChatGPT vẫn khiến nhiều người lo ngại vì thúc đẩy hành vi có hại hay đưa ra câu trả lời sai lệch.

Trong giáo dục, ChatGPT được cho là giúp học sinh, sinh viên gian lận, đạo văn khi có thể viết luận hoàn chỉnh cũng như đưa ra phản hồi cho các bài tập được giao. Nhiều người cũng lo lắng công cụ này dần sẽ thế chỗ giáo viên trong tương lai.

Để kiếm chứng, Zing đã thử cho ứng dụng này làm một số câu hỏi trong đề thi IELTS và nhờ các giáo viên nhận xét, đánh giá.

Đầu tiên, Zing cho ChatGPT làm phần thi số 2 trong bài thi Viết IELTS. Câu hỏi và phản hồi chi tiết của ChatGPT như sau:

Cô Bảo Ngọc - một giáo viên dạy IELTS tại Đồng Nai - cho rằng bài viết của ChatGPT có ý tưởng khá tốt, bám sát đề, triển khai mạch lạc đủ các phần và yêu cầu đối với từng phần cần có. Ngoài ra, bài viết cũng đưa được ví dụ liên quan.

Bên cạnh đó, bài viết này biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp linh hoạt. Từ vựng không quá “khủng” nhưng đi đúng trọng tâm.

Đồng quan điểm, thầy Tấn Tài - một giáo viên dạy IELTS tại TP.HCM - cũng đánh giá phần viết của ChatGPT được khai triển và phát triển ý tưởng khá tốt, lập luận được thống nhất từ đầu bài đến cuối bài dù đôi lúc ý tưởng bị lặp lại và chưa được phát triển đầy đủ. Bài viết mạch lạc, các ý tưởng được sắp xếp logic.

Ngoài ra, thầy Tài cho rằng từ vựng trong bài được sử dụng đa dạng, linh hoạt với nhiều collocations (cụm từ) có độ chính xác cao. Về ngữ pháp, bài viết của ChatGPT không sai ngữ pháp, tuy nhiên độ đa dạng ngữ pháp chưa rộng và bị lặp cấu trúc.

Nhìn chung, thầy Tài đánh giá điểm mạnh mà ChatGPT đạt được là ý tưởng. Theo thầy, đây là điều các bạn thí sinh thi IELTS thường hay thiếu và chưa làm được.

Bổ sung cho ý kiến của thầy Tài, cô Ngọc đánh giá ChatGPT ít mắc lỗi ngữ pháp, chính tả hơn so với con người. Máy móc gần như thuộc lòng các tiêu chí chấm điểm của IELTS nên sẽ luôn chú ý đến sự mạch lạc của bài viết (thông qua các từ nối, việc tách đoạn, triển khai một ý tưởng cho toàn bài...).

"Phần này khi viết bài các học viên của mình vẫn còn hay quên và mắc lỗi", cô cho biết thêm.

Tuy nhiên, cô Ngọc đánh giá ví dụ học viên đưa ra sinh động hơn ChatGPT do kho tri thức của công cụ này còn đang bị giới hạn. Thêm vào đó, các ví dụ của ChatGPT mang tính chung chung, trong khi một thí sinh thật có thể đem lại các mô tả về trải nghiệm cá nhân tốt hơn.

Sau bài thi Viết, Zing tiếp tục cho ChatGPT triển khai ý tưởng cho phần 3 bài thi Nói trong bộ đề thi thử IELTS. Câu trả lời chi tiết của ChatGpt như sau:

Trong phần này, thầy Tài đánh giá ChatGPT có thể nhìn vấn đề ở 2 chiều khác nhau và không đưa ra một câu trả lời cố định cho câu hỏi được đặt ra.

"Điều này tốt vì nó giúp chúng ta có câu trả lời có độ dài tương đối. Nhưng để có câu trả lời xuất sắc hơn, tôi nghĩ ChatGPT nên đi đến kết luận cuối và chốt rõ quan điểm của mình. Điều này sẽ giúp câu trả lời mạnh và thuyết phục hơn. Ngoài ra, câu trả lời ở phần này cần được phát triển và đào sâu hơn về ý tưởng để có thể đạt mức điểm cao hơn", thầy nhận xét.

Cả thầy Tấn Tài và cô Bảo Ngọc đều cho rằng ChatGPT có thể hỗ trợ cả người học lẫn người dạy trong quá trình học IELTS do lượng thông tin "khủng" của công cụ này sẽ là nguồn ý tưởng dồi dào cho người viết chọn lọc để triển khai, phát triển và bổ sung thêm để đạt được số điểm cao hơn.

"Mấu chốt là mọi người cần đặt câu hỏi đúng, hiệu quả để khai thác hết nguồn dữ liệu này, chứ không nên đơn thuần chỉ viết lại đề lên ChatGPT", cô Ngọc đánh giá thêm công cụ này còn là một công cụ tự học hữu hiệu vì có thể sửa lỗi chính tả, ngữ pháp cho học viên. Biết sử dụng tốt ChatGPT, học viên IELTS có thể tiết kiệm nhiều chi phí thuê người sửa bài.

Tuy nhiên, cô Ngọc bổ sung khả năng nói trên chỉ dành cho những học viên có nền tảng tiếng Anh nhất định và đã làm quen với IELTS.

"Những học viên mất gốc vẫn cần một giáo viên truyền cảm hứng để bạn yêu thích việc học, sử dụng được kiến thức, ứng dụng nó. Về mặt ý tưởng, phần mềm có thể giúp học viên sửa chính tả, ngữ pháp. Nhưng về mặt phát âm, ngữ điệu, biểu cảm, cách bạn sử dụng tiếng Anh, chatGPT không thể làm thay học viên. Cái này chính những giáo viên có tâm, có tầm và chính học viên mới có thể trau dồi cho bản thân mình", cô chia sẻ.

Cô Ngọc đánh giá ChatGPT sẽ không thể thế chỗ các giáo viên có phương pháp sư phạm tốt. Tuy nhiên, công cụ này có thể đào thải bớt những giáo viên dạy “xổi”, học trò học “xổi” để hướng tới một xã hội nơi mọi người học tập một cách tích cực, hiệu quả và “chất” hơn.

