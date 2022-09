Kháng nghị hủy án vụ xâm hại con gái của bạn nhậu

VKSND TP.HCM kháng nghị hủy án vụ bị cáo Nguyễn Văn Đông dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ngày 2/9, VKSND TP.HCM cho biết vừa kháng nghị bản án sơ thẩm mà TAND quận 6 (TP.HCM) đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (51 tuổi, ngụ quận 6).

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 26/7, TAND quận 6 tuyên bị cáo Nguyễn Văn Đông một năm 3 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Sau khi bản án được tuyên, VKSND TP.HCM đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu TAND TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng hủy án để điều tra, xét xử lại.

Nội dung vụ án thể hiện, chiều 10/4, Đông đến nhà bạn là ông D. (ngụ quận 6) ăn nhậu. Do hết bia, Đông kêu ông D. đi mua thêm. Trong lúc ông D. ra ngoài mua bia, Đông đã dụ cháu T. (5 tuổi) lên sân thượng chung cư để xem bẫy chim.

Tại sân thượng, Đông đã có hành vi xâm hại cháu T. Trong lúc Đông đang thực hiện hành vi với cháu, thì mẹ cháu phát hiện, chạy đến bế T. xuống nhà. Sau đó, gia đình đã đưa T. đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, Đông thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kháng nghị của VKSND TP.HCM, hành vi của Đông được xác định là "hành vi quan hệ tình dục khác" được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 06/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

"Việc bị cáo chưa thực hiện tội phạm đến cùng là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Đồng thời, do mẹ cháu phát hiện và la to, bị cáo mới bỏ đi. Do đó có căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Văn Đông phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và thẩm quyền điều tra là Công an TP.HCM", kháng nghị nêu.