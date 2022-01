Khán giả Trung Quốc tẩy chay Keanu Reeves

Keanu Reeves đối mặt với làn sóng tẩy chay của người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc sau thông tin anh sẽ góp mặt trong buổi hòa nhạc gây quỹ cho tổ chức bảo tồn văn hóa Tây Tạng.

The Strait Times đưa tin làn sóng phản đối tài tử Keanu Reeves trên các diễn đàn trực tuyến tại Trung Quốc đã bùng lên dữ dội sau thông tin anh có tên trong dàn nghệ sĩ tham dự buổi hòa nhạc gây quỹ do tổ chức bảo tồn văn hóa Tibet House US tổ chức ngày 3/3 tới. Cổng thông tin Yahoo! News đã dẫn bài viết từ nhiều trang tin tức tại Trung Quốc về sự việc. Các bài báo đều bày tỏ thất vọng hoặc chỉ trích Reeves ngay trên tiêu đề.

Trên Internet, khán giả Trung Quốc cho rằng hành động của Keanu Reeves là sự bôi nhọ đất nước mình. Không ít người kêu gọi tẩy chay bộ phim The Matrix: Resurrections có Reeves đóng chính vừa phát hành tại Trung Quốc cách đây không lâu. Một số khác đề nghị phải cấm cửa nam diễn viên cũng như toàn bộ tác phẩm anh từng góp mặt khỏi thị trường tỷ dân.

Keanu Reeves tại sự kiện ra mắt The Matrix: Resurrections. Ảnh: IMDb.

Bên cạnh làn sóng phẫn nộ, vẫn còn những người dùng khác kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh xem xét kỹ tình hình. Họ lập luận Keanu Reeves không công khai phát ngôn về vấn đề này trước truyền thông. Buổi hòa nhạc cũng được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống, không liên quan đến vấn đề chính trị.

Một bình luận trên Weibo viết: “Tôi từng là fan của Reeves, không chỉ vì thực lực mà còn bởi anh ta được thừa hưởng dòng máu Trung Quốc. Nhưng rõ ràng chúng ta có những quan điểm khác nhau về vấn đề Tây Tạng. Tôi sẽ không vì thế mà mù quáng tẩy chay Reeves”.

Buổi hòa nhạc của Tibet House US là sự kiện định kỳ tổ chức hàng năm vào khoảng thời gian mừng năm mới theo lịch Tây Tạng và Lễ Cầu nguyện Monlam.

Góp mặt trong buổi hòa nhạc năm nay còn có Iggy Pop, Jason Isbell và Patti Smith. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự kiện sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Lợi nhuận từ chương trình sẽ thuộc về Tibet House US - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo yêu cầu của Dalai Lama với sứ mệnh bảo tồn bản sắc văn hóa Tây Tạng.