Khán giả rùng mình với diễn xuất của Kim Go Eun

Diễn xuất bùng nổ của Kim Go Eun trong tập 8 của "Little Women" đã giúp rating của tập phim đạt mức 8.676%.

Kim Go Eun trong vai Oh In Joo.

Theo Insight, tập 8 của bộ phim Little Women đã hé lộ sự thật đằng sau vở kịch do Won Sang Ah (Um Ji Won thủ vai) dựng lên. Đặc biệt, diễn xuất bùng nổ của nữ diễn viên Kim Go Eun trong tập phim mới nhất cũng nhận được lời khen từ nhiều khán giả.

Cụ thể, ở tập 8 của Little Women, Won Sang Ah đã không hề nghi ngờ Oh In Joo (Kim Go Eun) mà kể hết cho cô về kế hoạch của mình. Từ việc kết thân với Young Jin Hua và tạo dựng mối quan hệ với In Joo, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Won Sang Ah.

Trong lúc Won Sang Ah đinh ninh mình đã chiếm được 70 tỷ won từ Oh In Joo, In Joo bất ngờ chĩa súng vào Sang Ah và nói: “Tôi thích nhất là biểu cảm này đấy”.

Theo khán giả, ánh mắt và biểu cảm gương mặt của Kim Go Eun khi đe dọa nhân vật Won Sang Ah khiến họ không thể rời mắt. Một số người thậm chí cảm thấy rùng mình bởi diễn xuất quá nhập tâm của nữ diễn viên.

Diễn xuất của Kim Go Eun khiến khán giả rùng mình. Ảnh: Insight.

“Diễn xuất của Kim Go Eun tuyệt quá”, “Tôi đã nổi da gà khi nghe thấy tiếng cười của Kim Go Eun”, “Biểu cảm của Kim Go Eun làm tôi tưởng rằng mình đang xem phim kinh dị. Thật rùng rợn”, một số khán giả bình luận về màn thể hiện của Kim Go Eun.

Theo Nielsen Korea, tập 8 của Little Women đạt rating trung bình toàn quốc là 8.676%, tăng hơn 2.6% so với tập 7 và phá vỡ kỷ lục trước đó của tập 6 (8.338%), trở thành tập phim có rating cao nhất kể từ khi phim phát sóng.

Little Women là dự án phim truyền hình của đài tvN, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott. Phim tập trung vào 3 chị em nhà họ Oh - những người phụ nữ nhỏ bé, nghèo khó phải vượt qua cám dỗ của đồng tiền để giữ được giá trị con người thật sự.

Theo Soompi, Little Women đang là bộ phim được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.