Khán giả phản ứng khi Henry Cavill rời bỏ 'The Witcher'

Ngôi sao Henry Cavill gây tiếc nuối khi tuyên bố sẽ chia tay loạt phim "The Witcher". Người hâm mộ đang đồng lòng kêu gọi nhà sản xuất giữ chân anh.

Henry gây tiếc nuối khi chia tay loạt phim "The Witcher".

Một bộ phận lớn khán giả đang phản ứng trước thông tin tài tử Henry Cavill tạm biệt series The Witcher, tờ Screenrant đưa tin ngày 2/11.

Trước đó, nam diễn viên bất ngờ thông báo sẽ chia tay loạt phim này sau khi phần 3 kết thúc. Bên cạnh đó, Henry cũng tiết lộ Liam Hemsworth, ngôi sao của The Hunger Games, sẽ thay thế anh đảm nhiệm vai diễn thợ săn Geralt kể từ phần phim thứ 4 trở đi.

Một số nguồn tin cho rằng, việc anh rời bỏ The Witcher là do mẫu thuẫn với đạo diễn và ê-kíp sản xuất. Kể từ khi phát sóng, loạt phim chuyển thể nhiều lần gây ức chế vì thay đổi một số tình tiết, sự kiện so với nguyên tác. Điều đó khiến các fan trung thành, trong đó có Henry Cavill, cảm thấy ức chế vì không được tôn trọng.

Trong khi, nguồn tin khác lại suy đoán quyết định này của Henry là do lịch trình quay phim quá bận rộn. Gần đây, anh xuất hiện trong mid-credit bom tấn Black Adam và xác nhận sẽ trở lại với một dự án mới về nhân vật Superman đình đám của mình.

Cơ thể cường tráng và gương mặt đẹp như tượng tạc của Henry Cavill giúp anh trở thành hình mẫu Geralt hoàn hảo.

Trên khắp các diễn đàn phim, đa số ý kiến đều đồng tình với nhận định Henry Cavill là “hình mẫu hoàn hảo” cho nhân vật Geralt của The Witcher. Họ khó lòng chấp nhận bất cứ một diễn viên nào khác đảm nhận vai diễn này.

Người hâm mộ đã gửi một bản kiến nghị tới nhà sản xuất để kêu gọi xem xét lại quyết định này. Hiện nay, đã có gần 30.000 chữ ký ủng hộ điều này, được đăng tải trên Change.org. Nhiều khán giả còn gay gắt tuyên bố sẽ “cạch mặt” loạt phim nếu không thể giữ lại Henry.