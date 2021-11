Khán giả phản đối BTS tham gia chương trình của James Corden

BTS vừa trình diễn hai ca khúc "Butter" và "Dynamite" trên đường phố Los Angeles khi ghi hình cho talk show của James Corden.

Ngày 23/11, người hâm mộ bắt gặp nhóm nhạc nam BTS biểu diễn trên đường phố Los Angeles trong quá trình ghi hình cho chương trình talk show The Late Late Show With James Corden. Tuy nhiên, người hâm mộ BTS tỏ ra không hài lòng với việc nhóm biểu diễn cho chương trình của MC James Corden.

Dựa theo hình chụp và video do fan ghi lại, nhóm đã trình diễn hai ca khúc Butter và Dynamite. Màn trình diễn đột ngột của BTS nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của người đi đường. Ngoài ra, BTS nhận nhiều lời khen ngợi khi các thành viên hỗ trợ nhân viên ghi hình di chuyển đạo cụ.

Người hâm mộ bắt gặp BTS biểu diễn Butter và Dynamite trên đường phố khi ghi hình cho talk show của MC James Corden. Ảnh: Just Jared.

Trước đó, James Corden từng đối mặt chỉ trích dữ dội khi nam MC gọi việc BTS tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là "sự xuất hiện của những vị khách mời không bình thường".

Bên cạnh đó, công chúng cũng phản ứng gay gắt trước cách anh nhận xét cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc. "Đây là thời khắc mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên những cô gái 15 tuổi trên thế giới ước ao trở thành Tổng thư ký António Guterres", James Corden đánh giá. Khán giả cho rằng nam MC cố tình coi thường, xúc phạm BTS và người hâm mộ của họ.

Do vậy, người hâm mộ tỏ ra lo lắng trước quyết định tham gia chương trình talk show của nhóm. Fan bày tỏ hy vọng nam MC không lặp lại sai lầm tương tự.

Trước đó, vào ngày 15/11, chương trình The Late Late Show with James Corden xác nhận sự xuất hiện của BTS tại talk show trên tài khoản mạng xã hội chính thức. Bên cạnh cuộc phỏng vấn với nam MC James Corden, nhóm sẽ trình diễn bản hit Permission to Dance.