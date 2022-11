Khán giả ngất xỉu trong đêm nhạc của Super Junior

Một số khán giả đã ngất xỉu sau khi theo dõi đêm nhạc kéo dài khoảng 3 tiếng của Super Junior. Các ca sĩ kêu gọi người hâm mộ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.

Leetaeuk kêu gọi người hâm mộ cẩn thận. Ảnh: Ettoday.

Ngày 25/11, tờ Ettoday đưa tin Super Junior biểu diễn tại Nhà thi đấu Đài Bắc trong 3 ngày liên tiếp và thu hút 30.000 khán giả. Họ thể hiện các bài hát mới Mango, House Party cùng những ca khúc đã làm nên tên tuổi như Sorry Sorry, Mr.Simple… Tuy nhiên, khi đêm nhạc sắp kết thúc sau khoảng 3 tiếng, một số người hâm mộ cảm thấy không được khỏe.

Khi nhóm hoàn thành tiết mục Walkin' và trò chuyện với người hâm mộ, sự cố xảy ra, khán giả bất ngờ ngã xuống. Một thành viên của Super Junior hét lên: "Chờ một chút. Bên kia có người ngất rồi". Sau đó, khán giả ngất xỉu được đưa ra ngoài.

Super Junior biểu diễn trong đêm nhạc. Ảnh: Ettoday.

Trưởng nhóm Leeteuk đứng trên sân khấu và nói: "Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy có gì đó không ổn sau khi xem màn trình diễn, bạn phải nói với chúng tôi".

Super Junior ra mắt tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment năm 2005 với đội hình 12 thành viên. Một năm sau, nhóm bổ sung thành viên Kyuhyun. Sau đó, Super Junior trở nên nổi tiếng toàn cầu với ca khúc Sorry Sorry. Bài hát tạo cơn sốt cover trên khắp thế giới.

Han Geng, Kibum và Kangin lần lượt rời nhóm vào năm 2011, 2015 và 2019. Bất chấp sự thay đổi đội hình và có thời gian gián đoạn vì các thành viên nhập ngũ, Super Junior vẫn hoạt động bền bỉ đồng thời được người hâm mộ ủng hộ. Tháng 7, Super Junior phát hành album phòng thu thứ 11 The Road: Keep on Going.