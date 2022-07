Khán giả không còn nhận ra nhóm SNSD

"Ngọc trai đen của Kpop" là một trong những thành viên hoạt động đa di năng nhất của nhóm. Ngoài âm nhạc, Yuri cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Đầu năm 2012, cô nhận được vai nữ chính đầu tiên của bộ phim Fashion King. Một số tác phẩm tiêu biểu của Yuri có thể kể đến Kill Me, Heal Me, Neighborhood Hero, Bossam: Steal The Fate...