Khán giả khen nhạc bài mới nhưng chê phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng

Bài hát mới mang tên "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP được khán giả nhận xét có giai điệu lôi cuốn nhưng phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ không cải thiện.

Sơn Tùng trở lại với Making My Way say thời gian dài im ắng.

Lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Nam ca sĩ cho biết sản phẩm đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc và qua đây, anh muốn hướng đến thị trường quốc tế.

Đây cũng là bài hát đầu tiên kể từ khi nam ca sĩ vướng ồn ào rồi phải gỡ bỏ MV There's No One At All. Ngoài giai điệu được khen hấp dẫn, mới lạ, Making My Way chưa thể làm hài lòng tất cả khán giả về mặt phát âm, chất giọng.

Với Making My Way, Sơn Tùng chưa phát hành MV. Anh giải thích muốn khán giả tập trung vào giai điệu thay vì hình ảnh. Nam ca sĩ cho biết anh đang cố gắng thay đổi cách đưa âm nhạc tới khán giả.

Giai điệu được khen cuốn hút

Sơn Tùng chưa tung MV cho Making My Way mà giới thiệu dạng Visualizer với hình ảnh Sơn Tùng bước vào một ngôi đền. Phần đồ họa được thực hiện chỉn chu và đẹp mắt. Giai điệu bài hát hiện được đánh giá tích cực. Công chúng phản hồi ca khúc bắt tai, cuốn hút. Khán giả cũng dành lời khen ngợi cho phần ca từ của ca khúc. Sự hoa mỹ và đẹp đẽ tiếp tục được nam ca sĩ phát huy ở sản phẩm mới.

“Vầng trăng đêm nay sáng lung linh / Phía cao trên bầu trời / Như cố níu lấy sự sống trong em / Đúng vậy hãy tránh xa tôi ra / Hãy buông tôi xuống thật nhẹ nhàng / Em quá muộn rồi / Đừng cầu nguyện nữa!” là một phần lời trong bài hát.

“Nhạc cuốn quá, tưởng tượng lái xe đêm ngắm đường phố mở nhạc này thì thư giãn lắm”, “Bài này có giai điệu mới mẻ và lạ tai so với thị trường hiện tại. Nó cũng khá hiện đại, phù hợp với âm nhạc Âu Mỹ. Vì Sơn Tùng muốn tiến ra thế giới nên việc anh ấy chọn bài này cũng dễ hiểu”, “Bài này lôi cuốn quá. Đặc biệt phần cuối, cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều được đẩy lên cao trào”, "Tôi yêu thích bài hát ngay lần nghe đầu tiên", là bình luận của số đông khán giả.

Sơn Tùng cũng thừa nhận cách anh tiếp cận bài hát lần này không mới. Nam ca sĩ chỉ làm lại thể loại anh đã làm từ rất lâu.

Making My Way đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng. Ảnh: NVCC.

Sơn Tùng M-TP phát âm tiếng Anh không cải thiện

Tuy nhiên, một số khán giả phản hồi họ không nghe rõ lời và phần beat của Making My Way lấn át giọng hát của Sơn Tùng. Ngoài ra, khán giả thắc mắc khi anh chưa cho ra một MV hoành tráng như mong đợi. Sơn Tùng cũng không kết hợp giọng ca quốc tế nào như khán giả đồn đoán trước đó.

"Tôi mong Sơn Tùng hát tiếng Việt. Tiếng Việt hát đã không rõ lời rồi. Với bài này, tiếng nhạc át hết giọng hoặc lỗ hổng phát âm nên phải để tiếng nhạc lớn như vậy. Giọng Sơn Tùng không hợp tiếng Anh”, “Anh ấy hát tiếng Việt nghe được, qua tiếng Anh thấy dở hơn”, “Tôi thích Sơn Tùng, nhạc cũng hay nhưng nghe giọng hát tiếng Anh thấy chìm hẳn”, khán giả bình luận.

Về việc chưa thực hiện MV cho Making My Way, Sơn Tùng giải thích anh muốn khán giả tập trung hoàn toàn vào âm nhạc trong sự trở lại này. Theo anh, MV chỉ phần là phụ họa và điều quan trọng hơn cả chính là chất lượng bài hát. Nếu ca khúc không đủ hấp dẫn thì phần hình ảnh được đầu tư tiền tỷ cũng không thể cứu vãn thành tích của bài hát.

Cũng vì muốn đưa âm nhạc Việt tới thế giới nên lần này anh tập trung giai điệu nhiều hơn hình ảnh. Hơn hết, anh muốn trở lại giai đoạn 2012-2013.

Về sản phẩm mới, Sơn Tùng chia sẻ: "Tôi muốn lan tỏa những điều tích cực qua dự án lần này. Hãy nhắm mắt lắng nghe và tận hưởng để xem chúng ta có thể gắn kết qua các giai điệu nữa không. Trước đó, với Cơn mưa ngang qua, tôi không có MV và chỉ thực hiện ở căn phòng nhỏ, bộ đồ thu cũ kỹ. Nhưng khán giả vẫn yêu thích sản phẩm. Em của ngày hôm qua cũng vậy. Đến lúc này, tôi rất muốn thay đổi cách tôi mang âm nhạc đến với mọi người. MV cuối cùng cũng chỉ là màu sắc, hoa lá cành để làm nền và tôn vinh một bài hát".

Sơn Tùng cho rằng một bài hát không thể tồn tại lâu nhờ việc đầu tư MV. Ảnh: NVCC.

Trước khi chính thức phát hành sản phẩm, Sơn Tùng livestream để chia sẻ về ca khúc. Tuy nhiên, vì vừa lái xe vừa livestream và hành động này được cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên nam ca sĩ bị buộc dừng. Livestream của Sơn Tùng sập chỉ sau khoảng 2 phút kể từ lúc bắt đầu. Anh sau đó xin lỗi và mong khán giả thông cảm.