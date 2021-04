Khán giả có thể trông đợi điều gì ở ‘The Conjuring 3’?

Đạo diễn Michael Chaves của “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” tiết lộ những chi tiết mới trong phần ba thương hiệu kinh dị.

The Conjuring là thương hiệu kinh dị ăn khách, xoay quanh những vụ trục quỷ của Ed và Lorraine Warren. Phim dựa trên những sự kiện có thật từ cuộc đời cặp vợ chồng nhà Warren, loạt vụ quỷ ám ở Rhode Island và bảo tàng Occult ở Connecticut, hay bí ẩn xoay quanh con búp bê Annabelle…

Loạt phim The Conjuring xoay quanh các vụ trục quỷ của hai vợ chồng nhà Warren.

Nhà làm phim Michael Chaves đảm đương vị trí đạo diễn của loạt The Conjuring thay James Wan sau phần ngoại truyện The Curse of La Llorona (2019). Chia sẻ trong bài phỏng vấn với IGN, anh cho biết The Conjuring: The Devil Made Me Do It sẽ khiến những khán giả tưởng chừng chai sạn với thể loại kinh dị phải rùng mình.

Những câu chuyện riêng tư của Ed và Lorraine

Michael Chaves nhấn mạnh: “Theo nhiều cách, phần ba là dự án có quy mô hoành tráng nhất vũ trụ The Conjuring”. The Devil Made Me Do It đồng thời mang màu sắc đen tối nhất, với nhiều bước đột phá so với hai phần phim trước.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It sẽ thử thách cuộc hôn nhân của hai vợ chồng nhà Warren.

Một trong số đó là việc vợ chồng Warren không chỉ đương đầu với những thế lực ma quỷ hắc ám, mà cuộc hôn nhân của họ cũng bị thử thách đến cực đại.

Michael Chaves chia sẻ: “Trong lịch sử, nhà Warren đã trải qua nhiều bi kịch cũng như biến cố. Vài điều không hay đã xảy ra với cả hai vợ chồng. Họ phải xoay xở vô cùng vất vả để vượt qua.

Điều này khiến chúng ta đặt câu hỏi, liệu sau cơn sóng gió, họ có còn là Ed và Lorraine của ngày xưa? Sau những sự kiện xảy ra trong phần này và các phim mới trong tương lai, hậu quả họ phải gánh chịu là gì?”.

Vụ án gây chấn động nước Mỹ

Phần tóm tắt nội dung The Devil Made Me Do It viết: “Bộ phim hé lộ câu chuyện rợn người về khủng bố, sát nhân và thế lực quỷ dữ. Chúng khiến hai chuyên gia về các hiện tượng siêu nhiên là Ed và Lorraine Warren phải sững sờ.

Đây là một trong những vụ án giật gân nhất họ từng giải quyết. Trận chiến giành giật linh hồn một cậu bé giữa nhà Warren với quỷ dữ đã kéo họ vào chuỗi sự kiện vô tiền khoáng hậu. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, quỷ ám được sử dụng làm lý do biện hộ cho tội giết người”.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It không đi theo motif nhà ma quen thuộc.

Từ những tình tiết từng được công bố, khán giả hiểu rằng The Devil Made Me Do It sẽ xoay quanh vụ giết người do Arne Cheyenne Johnson gây ra vào ngày 16/2/1981. Khi ấy, Johnson khai rằng gã đã bị một con quỷ nhập và linh hồn ác mới là thủ phạm thực sự.

Con quỷ nhập vào Johnson trước đó đã bị trục khỏi cơ thể cậu bé 11 tuổi David Glatzel - một người quen của gia đình gã. Vụ trừ tà cho Glatzel có sự tham gia của vợ chồng nhà Warren. Họ cũng ra làm chứng trước tòa về việc Johnson bị quỷ ám.

Nhân vật phản diện là con người

Theo Looper, The Devil Made Me Do It còn giới thiệu đến khán giả một gương mặt mới trong vũ trụ The Conjuring: The Occultist. Nhân vật con người này có nhiều biểu hiện của một trùm phản diện. Đây là sự thay đổi đáng kể trong màu sắc của phần ba so với toàn bộ vũ trụ điện ảnh ma quái.

Với phần phim thứ ba, lần đầu tiên vũ trụ The Conjuring có nhân vật phản diện là con người.

“Một trong những điều tôi và James chia sẻ quan điểm khi thực hiện The Curse of La Llorona là danh sách phim yêu thích, trong đó có Se7en. Chúng tôi đều yêu thích bộ phim. Do đó, khi chấp bút kịch bản mới, James đã nảy ra ý tưởng rằng, ‘Nó sẽ là Se7en, nhưng theo kiểu của vũ trụ The Conjuring’. Và anh ấy biết tôi sẽ bám theo nó tới cùng”, Chaves tiết lộ.

Vị đạo diễn hy vọng The Devil Made Me Do It sẽ mở ra chương mới cho cuộc phiêu lưu của nhà Warren trên màn ảnh rộng.

Chaves mô tả: “Thập niên 1980 ghi dấu bằng nhiều vụ việc đáng nhớ. Tôi không muốn tiết lộ từ bây giờ, nhưng sẽ rất thú vị khi đặt nhà Warren trước cái nhìn tò mò và hoài nghi của dư luận, hay để họ hợp tác với sở cảnh sát. Điều mà phần phim mới kỳ vọng đạt được chính là mở ra một chương mới cho nhà Warren”.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It dự kiến phát hành từ ngày 4/6 tại thị trường Bắc Mỹ.