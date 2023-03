Khám xét trụ sở Công ty F88 ở TP.HCM

Công an đang phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Oanh và phía trước trụ sở Công ty CP Kinh doanh F88 để thực hiện việc khám xét đối với công ty này.

Công an phong tỏa, khám xét Công ty F88. Ảnh: Thuận Lâm.

Sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Một nguồn tin cho biết F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi trên.

Theo ghi nhận, trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 trong một một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Sáng cùng ngày, nhiều CSGT, cảnh sát cơ động được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng phân luồng, không cho ôtô vào đoạn đường này.

Phía trước tòa nhà, nhiều cảnh sát phong tỏa, không cho người lạ đến gần. Đồng thời, nhiều cán bộ tiến vào bên trong để thực hiện khám xét.

Trước đó, tại Thanh Hóa, công an tỉnh cho biết trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hụi, họ, biêu, phường, thời gian qua Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh cầm đồ của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Theo Công an Thanh Hóa, các điểm cầm đồ của F88 ở địa phương này lãi suất cầm cố và cho vay đều nằm trong hạn mức quy định, nhưng khi làm thủ tục cho vay, những cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm hàng loạt khoản phí như: Thẩm định điều kiện cho vay (1,4%/tháng), quản lý tài sản cầm cố (2-3%/tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5%/tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản), đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo…

Việc đặt ra các khoản phí như trên khiến tổng số tiền mà khách hàng phải trả rất cao. Ngoài ra, dù tính phí quản lý tài sản cầm cố, các điểm kinh doanh F88 ở TP Thanh Hóa lại không lưu giữ tài sản cầm cố tại kho bãi bảo quản đã đăng ký với cơ quan công an, mà xây dựng các điều khoản cho khách hàng thuê, mượn lại (có tính phí) đối với chính tài sản đã cầm cố.

Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ. Hiện, F88 là chuỗi cầm đồ, cho vay tiền lớn nhất nước, với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD .

Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam, sở hữu 1000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng số cửa hàng lên 1.700.

