Khám xét thêm một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Trong vòng 3 ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm ở 50-01S. Ảnh: Minh Anh

Ngày 1/4, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S ở phường Tân Tạo A.

Sáng cùng ngày, nhiều công an đi xe biển số xanh bất ngờ có mặt tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm này. Phía bên ngoài, CSGT phong tỏa, không cho phương tiện và người lạ vào trong trung tâm để lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám xét.

Việc khám xét Trung tâm 50-01S nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra sai phạm của các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM. Ba ngày trước, cảnh sát cũng khám xét trung tâm đăng kiểm 50-02S ở quận 11.

Tính đến ngày 28/3, TP.HCM có 13/19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động gồm 50-01S, 50-02S, 50-03S, 50-03V, chi nhánh 50-03V, 50-04V, 50-05V, chi nhánh 50-05V, 50-07V, 50-08D, 50-12D, 50-14D, 50-19D. Với động thái bị khám xét, trung tâm đăng kiểm 50-02S và 50-01S có khả năng tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Khi đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã chặn dừng xe tải 50H-100.20 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện.

Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Trong cuộc họp báo chiều 28/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an tại 32 địa phương trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

"Các bị can đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn", trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ. Ngoài ra, giai đoạn 2018-2022, các bị can và người liên quan còn câu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện.

Trong đó, nhiều xe cơ giới không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định nhưng vẫn được cấp chứng nhận. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm này. Theo ông Xô, vi phạm về đăng kiểm gây thiệt hại lớn về kinh tế, hệ lụy về tai nạn giao thông, tác động môi trường.