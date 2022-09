Khám xét nhiều địa điểm liên quan ‘tập đoàn’ lừa đảo mạo danh TP Bank

Mạo danh Ngân hàng Tiên Phong, đường dây lừa đảo đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% để chiếm đoạt phí bảo hiểm khoản vay.

Các nhân viên dưới trướng của Thạch. Ảnh: Lê Trai.

Tối 27/9, Công an quận Tân Phú cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo cảnh sát, Thạch thuê căn nhà 3 tầng ở đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tuyển 82 nhân viên, Thạch cung cấp cho họ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của "con mồi" và kịch bản tư vấn cho vay.

Các nhân viên mạo danh Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% với số tiền 20-100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền sẽ phải đóng phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng.

Khi dẫn dụ được bị hại, nhóm này làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định và thuê người làm giả thẻ ATM. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo thẻ ngân hàng giả cho khách. Nhiều người khi nhận được thẻ ATM đã nộp tiền phí bảo hiểm.

Cảnh sát xác định các nhân viên được trả lương mỗi tháng từ 6-10 triệu đồng và được thưởng theo doanh số từ 100.000-130.000/đơn hàng.

Nguyễn Hoàng Thạch, kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo. Ảnh: Lê Trai.

Ngoài căn nhà ở số 48 đường Trần Quang Quá, Công an quận Tân Phú còn khám xét 2 địa điểm khác ở quận Bình Tân. Tại đây, công an thu giữ nhiều điện thoại, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại.

Bước đầu, Thạch thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước. Riêng tại TP.HCM, nhóm này lừa hơn 600 nạn nhân.

“Nhóm này tổ chức lừa đảo tinh vi, sử dụng công nghệ cao nên rất khó để phát hiện. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khi sập bẫy đã không trình báo vì cho rằng số tiền bị lừa không nhiều”, đại diện Công an TP.HCM chia sẻ.