Khám xét nhà riêng của cựu phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà riêng của cựu lãnh đạo UBND tỉnh, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cảnh sát bắt cựu chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận Tối 10/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an dẫn giải ông Nguyễn Ngọc Hai và ông Lương Văn Hải đến Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, để đọc lệnh bắt tạm giam.

Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải.

Cùng thời điểm, cảnh sát đồng loạt khám xét nơi làm việc, nhà riêng của bị can Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Lê Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận.

Động thái trên được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu lãnh đạo UBND tỉnh cùng nhiều quan chức các sở ở Bình Thuận do liên quan sai phạm giao, cấp đất ở dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Cảnh sát khám xét nhà riêng của cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải. Ảnh. N. Lâm.

Tối 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai (sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội này, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 cựu cán bộ của tỉnh gồm ông Lương Văn Hải (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh), Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường), Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó giám đốc Sở Tài chính).

Bộ Công an cáo buộc 5 bị can có sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh trên để điều tra.

Bộ Công an cho biết việc khởi tố 5 bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện quyết định của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cuối tháng 7/2021, Bộ Công an từng đề nghị UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc thực hiện 9 dự án ở tỉnh.

Các dự án gồm: Sea Links Mũi Né, dự án lấn biển phường Đức Long, khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, khu du lịch dã ngoại phường Mũi Né, khu du lịch Xuân Quỳnh ở phường Mũi Né, dự án đất ở thương mại 92.600 m2 gồm các lô đất số 18, 19, 20 ở phường Phú Hài, dự án khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long ở phường Hưng Long, dự án trường Mầm non Lê Quý Đôn ở phường Phú Thủy và dự án xây kè chống xâm thực biển ở phường Đức Long.

Trong đó, dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.