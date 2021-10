Khám xét công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa, khám xét Công ty TNHH Hà Lộc ở đường 30/4, TP Vũng Tàu.

Việc khám xét Công ty TNHH Hà Lộc liên quan đến chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra về đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, do đại gia Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Công ty Hà Lộc được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía nam với hàng chục cửa hàng xăng dầu, cảng biển. Công ty này còn kinh doanh nhiên liệu khí lỏng, rắn và các ngành nghề khác.

Trước đó, quá trình điều tra, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan chuyên án 920G. Qua khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào tối 6/2, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, 120 tỷ đồng ...

Theo nhà chức trách, đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Theo kết quả giám định, các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là hàng giả.