Khám phá thiên nhiên kỳ vỹ tại Malaysia

Không chỉ sở hữu những công trình nhân tạo độc đáo, Malaysia còn là vùng đất của thiên nhiên hùng vĩ mà bất kỳ tín đồ xê dịch nào cũng muốn đặt chân đến.

Bạn đã bao giờ thắc mắc Malaysia có gì ngoài tháp đôi Petronas sừng sững, các tòa thánh đường Hồi giáo huyền bí, hay công viên giải trí nhộn nhịp? Câu trả lời là thế giới thiên nhiên kỳ vĩ của xứ sở nhiệt đới. Những khung cảnh tráng lệ này chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Đỉnh núi tại Vườn Quốc gia Mulu

Vườn quốc gia Mulu nằm trên đảo Borneo thuộc bang Sarawak, là khu vực đa dạng sinh học với địa chất karst nhiệt đới đặc sắc bậc nhất thế giới. Nổi bật giữa những khu rừng nguyên sinh là đỉnh núi đá sa thạch dốc đứng ở độ cao 2.376 m so với mực nước biển.

Cung đường leo núi ở đây được đánh giá là lựa chọn mạo hiểm bởi độ dốc của đỉnh núi, nhưng luôn hấp dẫn các nhà leo núi bởi tính thử thách. Đồng thời, phần thưởng cho sự nỗ lực là cung đường tuyệt đẹp băng rừng, vượt suối, trèo hang, trải nghiệm tự nhiên nguyên bản.

Vườn Quốc gia Mulu là một thử thách hấp dẫn với những dân phượt chính hiệu.

Núi Kinabalu

Nằm trong công viên Kinabalu - một di sản thế giới, núi Kinabalu không khỏi khiến người yêu thiên nhiên trầm trồ trước độ đa dạng sinh học nơi đây khi có đủ các loài thực vật nguồn gốc từ Himalaya, châu Đại Dương và khu vực sinh thái Đông Dương Indo - Malaya.

Núi Kinabalu có độ đa dạng sinh học lớn.

Đứng sừng sững ở độ cao 4.095 m so với mực nước biển, núi Kinabalu là ngọn núi cao nhất giữa dãy Himalaya và New Guinea. Tên gọi Kinabalu xuất phát từ tiếng Kadazan, “Aki Nabalu” có nghĩa là “nơi tôn kính của người chết”. Đây là một trong những đỉnh núi an toàn nhất và dễ chinh phục nhất trên thế giới - miễn bạn có đủ sức khỏe và thể chất tốt.

Lặn biển tại Sipadan, Perhentian

Không chỉ có hệ động thực vật phong phú trên rừng núi, Malaysia còn sở hữu đa dạng sinh vật biển cùng những bãi lặn nổi tiếng thế giới. Lặn biển ở Malaysia thông thường thì tuyệt vời, đôi khi còn trên cả tuyệt vời, đặc biệt không thể không nhắc đến hai điểm lặn Sipadan và Perhentian.

Trải nghiệm thế giới dưới biển tại Sipadan.

Sipadan nổi tiếng là một trong những khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới với hơn 3.000 loài cá và hàng trăm loài san hô. Sinh vật thường gặp nhất ở Sipadan là rùa. Thỉnh thoảng nếu may mắn, bạn có thể được chạm trán cá mập đầu búa hoặc cá nhám đuôi dài.

Quần đảo Perhentian gồm 6 hòn đảo, trong đó 2 hòn đảo chính là đảo Lớn và đảo Bé. Danh sách các loài sinh vật biển bạn có thể gặp ở đây dài bất tận như bạch tuộc, cá mập sống ở dải đá ngầm (reef shark), cá mập bản lề (nurse shark), cá đuối, cá nóc hòm vàng (yellow boxfish) hay đàn cá nhồng duyên dáng...

Thời điểm lặn lý tưởng tại đây là từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, khi tầm nhìn rõ và nước ấm, dao động 27-32 độ C, biển lặng và ít mưa. Nếu bạn muốn xem rùa xanh làm tổ, hãy đến vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, bởi tháng 6 đến tháng 10 là mùa trứng rùa nở.

Tanjung Rhu Langkawi

Từ bãi biển Tanjung Rhu, thấp thoáng ngoài khơi là hòn đảo địa chất karst, nơi mỗi dịp trăng rằm hay trăng non khi thủy triều rút, một dải cát nổi lên thành lối đi cho du khách trải nghiệm đi bộ vượt biển.

Với bờ cát trắng mịn, nắng ấm và trời xanh trong, bãi biển Tanjung Rhu là nơi lý tưởng để thư giãn hoặc tìm niềm vui với các môn thể thao dưới nước, các quầy hàng hawker bán đồ ăn thức uống. Bên cạnh đó, bạn còn có nhiều lựa chọn ẩm thực từ nhà hàng Á -Âu, quán ăn địa phương đến nhà hàng trong resort bình dân đến sang trọng, đáp ứng khẩu vị lẫn túi tiền.

Nằm gần công viên địa chất Kilim Langkawi, Tanjung Rhu là điểm đến thú vị thường bị du khách bỏ lỡ.

Ngắm hoa rafflesia

Được mệnh danh là loài hoa lớn nhất thế giới với đường kính có khi lên đến 1,2 m, rafflesia không có thân hay lá và là loài hoa ký sinh mọc trực tiếp trên cây chủ. Hoa mất 5 năm để sinh trưởng rồi héo chỉ sau vài ngày.

Ngắm loài hoa độc lạ rafflesia cũng là điểm thu hút du khách trong chuyến thăm Malaysia.

Những cánh hoa có màu đỏ máu, cứng và sần sùi, trên có cả lông, răng nhọn và râu. Hoa tỏa mùi hương không mấy dễ chịu để thu hút các loài ruồi đến và giúp chúng thụ phấn. Nếu muốn ngắm hoa, du khách có thể liên hệ Trung tâm Thông tin rafflesia tại Tambunan, Sabah để được hướng dẫn cụ thể. Tuy vậy, ngắm được khoảnh khắc hoa nở cũng cần một chút may mắn và với sự trợ giúp từ Sở Lâm nghiệp Sabah (Sabah Forestry Department).