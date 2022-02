Khám phá một trong những nơi làm việc tốt nhất ngành sáng tạo Việt

Với những người trong nghề sáng tạo, truyền thông, giải trí, môi trường làm việc trở thành ngôi nhà thứ hai, ảnh hưởng lớn tới chất lượng và hiệu suất.

Hai lần liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" - (Best companies to work for in Asia) do HR Asia - tạp chí nhân sự hàng đầu châu lục tổ chức, DatVietVAC tiếp tục khẳng định sức hút với nguồn nhân lực sáng tạo Việt Nam.

Không gian làm việc mở và những buổi workshop trao đổi kinh nghiệm góp phần mang đến năng lượng sáng tạo tích cực cho nhân viên.

DatVietVAC nổi bật trong ngành công nghệ truyền thông giải trí với 28 năm hình thành và phát triển, sở hữu những chương trình "tỷ view" như Running Man Vietnam, Rap Việt, Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ, Người ấy là ai, Ơn giời cậu đây rồi, Ký ức vui vẻ, 7 nụ cười xuân,... Đây đồng thời là ngôi nhà chung của những tên tuổi hàng đầu: Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietMEDIA, DatVietOOH, TKL, M&T Pictures, NOMAD MGMT Vietnam...

Trong chiến lược phát triển bền vững, hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC luôn xem đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường làm việc với các điều kiện tốt nhất là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số.

Bên cạnh chính sách lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh, ban lãnh đạo DatVietVAC cũng đặc biệt quan tâm, cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện tốt từ cơ sở vật chất đến tiện ích nhằm mang đến sự thoải mái về tinh thần cho nhân viên.

DatVietVAC thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

Không chỉ xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại, DatVietVAC còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tăng cường gắn kết nhân viên như teambuilding, fun run,… Đặc biệt có thể kể đến học kỳ quân sự - nơi văn hóa kỷ luật và bản lĩnh vượt qua thách thức được trui rèn. Đây cũng là hoạt động được các nhân viên mong đợi nhất mỗi năm.

Bằng cách tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, doanh nghiệp này từng bước xây dựng chiến lược văn hóa dẫn dắt kinh doanh với giá trị Digital DNA (tốc độ - logic - chuẩn xác - data proven) làm kim chỉ nam cho tư duy và hành động của mỗi nhân viên.

DatVietVAC thực hiện “3 tại chỗ”, tiêm chủng cho nhân viên trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với triết lý quản trị nhân văn nhân ái, doanh nghiệp này luôn sẵn sàng đồng hành tiếp sức cùng người lao động: Đảm bảo duy trì công việc cho 100% cán bộ nhân viên, áp dụng phương án "3 tại chỗ" an toàn, triển khai đăng ký tiêm chủng thành công, xây dựng môi trường làm việc xanh, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh với nhiều hoạt động ý nghĩa...

Ngoài ra, DatVietVAC cũng khuyến khích nhân viên chung tay cùng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị tích cực bền vững cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, chạy bộ gây quỹ...