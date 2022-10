Khám phá Geylang Serai - khu phố lễ hội lâu đời tại Singapore

Geylang Serai là một trong những khu vực định cư lâu đời nhất của cộng đồng người Malaysia tại Singapore. Tới đây, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian đầy sắc màu lễ hội.

Giữa những năm 1920 và 1930, giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt ở trung tâm Singapore tăng cao. Do đó, người dân chuyển đến định cư ở những khu vực rẻ hơn, bao gồm cả Geylang Serai. Dân số tăng kéo theo các tiện ích công cộng cũng xuất hiện ngày một nhiều để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cuối thế kỷ 19, những người theo đạo Hồi tới Geylang Serai làm việc nhiều hơn. Từ đó, họ lập nên những nơi thờ tự riêng. Vào nửa đầu thế kỷ 20, nhiều nhà thờ Hồi giáo đã “mọc” lên ở đây, càng củng cố thêm bản sắc Malaysia ở Geylang Serai. Qua thời gian, Geylang Serai trở thành điểm du lịch khá nổi tiếng với những dịp lễ hội lớn.

Sắc màu lễ hội của người Malaysia

Nếu muốn hiểu thêm về sự rực rỡ của khu phố này vào mùa lễ hội, hãy tới Tanjong Katong Complex. Đây là khu buôn bán những mặt hàng dệt may truyền thống của người Malaysia. Một trong những gian hàng nổi tiếng nhất khu này là First Lady đã tồn tại được 40 năm. First Lady bán những món đồ của người Malaysia như baju kurung, jubah hay hijab. Vào dịp lễ hội, gian hàng còn có đa dạng sản phẩm hơn nữa.

Ngoài ra gian hàng First Lady còn phục vụ nhiều du khách từ khắp nơi ghé thăm để mua đồ về làm quà lưu niệm cho người thân, bạn bè.

Khu mua sắm này nổi tiếng với những mặt hàng truyền thống của người Malaysia. Ảnh: The Straits Times.

Nhắc đến không khí rộn ràng lễ hội của người Malaysia, vẽ hình xăm henna là hoạt động không thể thiếu. Nhiều du khách thích loại hình xăm này vì nét vẽ tinh tế, không lưu mực lâu và sử dụng các nguyên liệu tự nhiên.

Tới Geylang Serai, bạn có thể sở hữu cho mình hình xăm henna tại SyraSkins. “Châm ngôn” của SyraSkins là “Đưa henna lên một đẳng cấp nghệ thuật mới”.

Chủ studio kiêm học viện về henna này là 2 nghệ nhân tới từ Pakistan và Trung Quốc. Họ tổ chức những lớp học kéo dài khoảng 3 giờ dành cho những du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật xăm mình độc đáo này.

Rời tiệm xăm henna, du khách tiếp tục khám phá khu chợ đường phố nổi tiếng tên Geylang Serai Bazaar. Tuy nhiên, không phải lúc nào du khách cũng có cơ hội để tới khu chợ này. Khu chợ thường chỉ được tổ chức trong suốt tháng Ramada của người Hồi giáo. Nếu may mắn ghé thăm Geylang Serai Bazaar vào đúng dịp, bạn sẽ thấy khu chợ lung linh và nhộn nhịp thế nào.

Sau khi phải tổ chức trực tuyến vào năm 2020, Geylang Serai Bazaar đã đánh dấu sự trở lại trong suốt một tháng, từ 2/4 đến 2/5/2022 vừa qua.

Geylang Serai Bazaar năm nay có chủ đề là “Vườn hoa cổ tích”. Ảnh: Jules Jumari.

Các mặt hàng ở đây chủ yếu là quần áo truyền thống, giày dép và phụ kiện. Như thường lệ, một số gian hàng của nghệ nhân henna cũng xuất hiện tại hội chợ với giá tương đối rẻ, chỉ từ 10 SGD (khoảng 170.000 đồng). Ngoài ra, khu chợ cũng có một “thiên đường ẩm thực” để du khách lót dạ sau khi mua sắm. Đa số gian hàng trong hội chợ đều chấp nhận thanh toán không cần tiền mặt nên có thể xem là điểm cộng với khách nước ngoài.

Ngược thời gian ở Geylang Serai

Geylang Serai không thiếu những điểm đến dành cho du khách yêu thích khám phá lịch sử và văn hóa địa phương . Nếu muốn tìm về một Geylang Serai nguyên sơ nhất, hãy tới The Intan.

Khu nhà ở thời hậu chiến hiện đã trở thành một bảo tàng. Alvin Yapp, người chủ nhà, có sở thích sưu tầm cổ vật. Ông giống một “quyển sách sống” với những kiến thức phong phú về văn hóa, lịch sử. Những câu chuyện của Alvin Yapp là niềm cảm hứng cho du khách khi tới đây. Ông đang trưng bày tại The Intan một kho tàng đồ cổ của người Peranakan (hậu duệ của người Trung Quốc và Malaysia hoặc Indonesia).

Bên trong The Intan là khu trưng bày cổ vật. Ảnh: TGH Photography.

Tuy nhiên, The Intan chỉ đón khách đã đặt lịch trước. Do đó, hãy đảm bảo mình đã đặt lịch online trước khi tới đây.

Đến một khu đậm chất văn hóa Malaysia như Geylang Serai, sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua đền thờ Khadijah. Đây là một trong những đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất Singapore khi được xây dựng từ năm 1920. Trước kia, đền thờ từng là nơi tổ chức riêng các lễ hội dành cho người Hồi giáo ở Geylang Serai và một số vùng lân cận.

Đền thờ vẫn thường được tu sửa để giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu. Ảnh: Masagos Zulkifli.

Kiến trúc đền thờ chịu ảnh hưởng từ đền Nagore ở Ấn Độ. Đa số du khách đến đây đều ấn tượng với kiến trúc bên ngoài của đền thờ Khadijah. Vào buổi tối, ánh đèn neon chiếu sáng bên trong khiến đền thờ này trông còn lộng lẫy hơn nữa. Hiện nay, đền thờ này đã được Cơ quan Tái phát triển Đô thị (URA) đưa vào danh sách bảo tồn.

Một trong những địa điểm tuyệt vời khác cho người thích hoài cổ ở Geylang Serai là rạp chiếu phim cũ Queen’s Theatre. Công trình này vẫn để lại ấn tượng đặc biệt với du khách sau nhiều năm nhờ lối thiết kế theo phong cách Palladian và Phục Hưng.

Mở cửa từ những năm 1930, rạp chiếu phim này chứng kiến thời kỳ hưng thịnh của điện ảnh Singapore (những năm 1930 đến những năm 1980) và là điểm giải trí được nhiều người ưa chuộng. Ngoài những bộ phim Malaysia, rạp còn có cả phim từ Indonesia và Ai Cập. Tuy nhiên, vào năm 1982, nó đã đóng cửa.

Rạp chiếu phim này chứng kiến thời kỳ hưng thịnh của điện ảnh Singapore. Ảnh: Street Directory.

Hiện nay, khu vực rạp phim cũ đã được thay thế bởi trung tâm mua sắm Grandlink Square. Dù vậy, du khách vẫn có thể ngắm mặt tiền của rạp phim này từ số 44 Lorong.

Thiên đường ẩm thực đậm chất lễ hội Malaysia

Ẩm thực luôn là yếu tố quan trọng để thu hút du khách. Tại Geylang Serai, bạn có thể tìm tới 3 địa chỉ nổi tiếng là chợ Geylang Serai, Haig Road Market & Food Centre và nhà hàng Hjh Maimunah. Cả 3 nơi này đều hội tụ đủ những món ngon của Malaysia, được làm bởi những đầu bếp có hàng chục năm kinh nghiệm.

Kể từ năm 1964, chợ Geylang Serai vẫn luôn tấp nập người ra vào. Ở đây chủ yếu bán những món đặc sản của người Malaysia và người Hồi giáo gốc Ấn. Hãy để ý một quầy nasi padang (một kiểu cơm trộn) luôn đông khách đứng chờ, đó là gian hàng Sinar Pagi Nasi Padang - huyền thoại của khu chợ.

Gọi là huyền thoại bởi họ đã hoạt động từ năm 1966. Hàng cơm này hết rất nhanh nên du khách thường phải tới từ sáng để thưởng thức. Mỗi ngày, hơn 40 món được chủ quán bày trên 4 hàng trong tủ kính để thực khách lựa chọn. Giá mỗi suất vào khoảng 1-10 SGD (17.000-170.000 đồng).

Điểm dừng chân tiếp theo là Haig Road Market & Food Centre, một khu ẩm thực lớn và nổi tiếng nhất của Geylang Serai. Khu ẩm thực này đã được mở cửa từ năm 1977. Nếu bạn là fan của series Street Food: Asia trên Netflix, chắc chắn cái tên Haig Road Market & Food Centre sẽ nằm trong danh sách “phải tới” khi du lịch Singapore. Khu này có khá nhiều quầy hàng để du khách thưởng thức đủ các món từ mì mee rebus, satay hay vịt om sấu…

Món mì mee rebus có giá khoảng 3SGD ở quán Afandi Hawa & Family bên trong khu Haig Road Market & Food Centre. Ảnh: Miss Tam Chiak.

Hành trình khám phá ẩm thực của Geylang Serai không thể thiếu Hjh Maimunah - nhà hàng đạt danh hiệu Bib Gourmand của Michelin, chuyên món Malaysia và Indonesia. Danh hiệu này cũng là sự công nhận của Michelin dành cho nhà hàng ra đời vào những năm 1990 này. Bib Gourmand được trao cho những nhà hàng thân thiện, quy mô vừa phải, phục vụ tốt với thức ăn có giá dưới 45 SGD (khoảng dưới 770.000 đồng).

Và nếu có dịp tới đây, hãy thử Beef Rendang - món thịt hầm nước dừa và nhiều loại gia vị khác. Đây được xem là món ngon nhất của nhà hàng. Ngoài ra, nhà hàng này cũng có tới hơn 40 lựa chọn món ăn với đa dạng hương vị để du khách lựa chọn.

Geylang Serai là điểm dừng chân tuyệt vời khi hội tụ đủ những yếu tố như lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ẩm thực phong phú. Trải nghiệm ghé thăm khu phố cổ sôi động, đậm sắc màu lễ hội của người Malaysia này sẽ không khiến bạn thất vọng.