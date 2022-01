Khai trương cửa hàng TopZone APR đầu tiên tại Hà Nội

Theo chia sẻ của nhà bán lẻ, đây là phiên bản cửa hàng ủy quyền cao cấp nhất của Apple (APR - Apple Premium Reseller) tại Việt Nam và là phiên bản mới nhất trên thế giới hiện nay.

Cửa hàng được khai trương ngày 23/1 tại số 498 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khác với các cửa hàng TopZone đã khai trương trước đó có diện tích 50-100 m2 nằm cạnh điểm bán Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, cửa hàng TopZone sắp khai trương là điểm bán hoàn toàn độc lập với diện tích sàn 180-220 m2.

Do tính chất cao cấp hơn nên cửa hàng chịu sự quản lý nghiêm ngặt hơn từ Apple. Cửa hàng APR phải đáp ứng các yêu cầu về cách bài trí, thiết kế, nhân sự... do chính Apple quy định ở mức cao hơn đáng kể. Đây cũng là lý do cửa hàng TopZone đầu tiên ra mắt vào tháng 10/2021, nhưng đến cuối tháng 1/2022, cửa hàng APR đầu tiên mới được khai trương.

Phối cảnh bên trong cửa hàng TopZone sắp ra mắt.

Cũng theo chia sẻ của đại diện Thế Giới Di Động, cửa hàng TopZone APR sắp đi vào hoạt động là mô hình gần nhất với Apple Store hiện nay, mang lại không gian mua sắm cao cấp theo chuẩn mực Apple.

Trong đó, Apple vẫn giữ sàn gỗ - đặc trưng và cũng là độc quyền của TopZone khi trở thành nhà bán lẻ duy nhất được Apple đầu tư lắp đặt tại Việt Nam. Không gian rộng, yêu cầu khắt khe nên cửa hàng APR đầu tiên này có những thay đổi về thiết kế để mang đến khách hàng trải nghiệm cao cấp hơn, đầy đủ và đa dạng sản phẩm từ “nhà Táo”. Tất cả sản phẩm của Apple từ iPhone, iPad, iMac, Macbook đến Apple Watch, phụ kiện đều có mặt tại đây.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm ở cửa hàng TopZone.

Trước đây, Hà Nội chưa từng có bất kỳ cửa hàng mono store phiên bản APR nào. Do đó, cửa hàng TopZone APR đầu tiên này được các iFan mong đợi khi có thể trải nghiệm không gian mua sắm như Apple Store mà không cần đi đâu xa.

Dù mới ra mắt cuối năm 2021, TopZone nhờ sự hậu thuẫn của Thế Giới Di Động đã trở thành đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam với thị phần lớn nhất theo số liệu từ Apple. Số lượng cửa hàng cũng tăng trưởng liên tục với 19 cơ sở tại 14 tỉnh thành cả nước. Thế Giới Di Động đặt mục tiêu mở 200 cửa hàng TopZone vào cuối năm nay.

Nhân dịp khai trương cửa hàng APR đầu tiên, TopZone tung nhiều khuyến mãi lớn và quà tặng hấp dẫn.